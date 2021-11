Andare a prendere i figli a scuola. Portarli a calcio, in piscina o a danza, solo per fare qualche esempio. Per poi andare a riprenderli e tornare finalmente a casa. Il tutto condito da una giornata lavorativa che ci ha visti uscire di casa all’alba e tornare al tramonto. Nulla di eccezionale, perché riguarda milioni di famiglie. Conseguenza di tutta questa velocità, ritrovarsi spesso con il dubbio di cosa mettere in tavola a cena. Frigo vuoto e poco tempo per cucinare non sono un problema con questa pasta veloce e gustosa. Appetitosa e irresistibile questa pasta ci conquisterà anche per l’incredibile velocità di preparazione come abbiamo visto nei giorni scorsi. Oggi piazzeremo un’altra ricetta perfetta per queste occasioni, in cui non abbiamo avuto il tempo di andare a fare la spesa.

Pasta corta con mozzarella e avanzi

Capita spesso di cucinare le verdure in abbondanza. Zucchine, melanzane, peperoni, ma anche cavoli e broccoli. Tutte verdure tra l’altro salutari, multivitaminiche e piene di minerali. Vedremo come preparare un piatto di pasta utilizzando proprio questi avanzi, con l’aggiunta di un unico ingrediente: la mozzarella. La vediamo presente nei frigoriferi vuoti anche nei film. La mozzarella, spesso dimenticata nel frigorifero, amata dai bambini e, in versione light, presente anche nelle diete. E a proposito di ricette veloci, tutti si chiedono da dove viene questo segreto per trasformare un normalissimo sugo in un condimento divino.

Per la nostra ricetta, ci serviremo di:

400 grammi di pasta corta, qualsiasi tipo abbiamo in casa;

200 grammi di mozzarella;

del formaggio grattugiato;

olio extravergine di oliva;

aglio;

sale e pepe;

qualsiasi tipo di verdura avanzata.

Addirittura, la ricetta nasce approfittando della classica busta surgelata dei broccoli, delle zucchine o delle melanzane.

Ecco le fasi di preparazione

Ovviamente, semplice e veloce la preparazione di questa pasta, che potrebbe contare già sull’aiuto delle verdure pronte. Ci limitiamo quindi a:

mettere sul fuoco la pasta;

prendere un tegame, preparando il soffritto con l’olio e l’aglio, aggiungendo a questo punto le nostre verdure, dopo averle ridotte in pezzetti piccoli;

scolare la pasta, mantenendola al dente, versandola in una padella assieme al nostro sugo;

unire la mozzarella tagliata a cubetti, il formaggio grattugiato, regolando di sale e pepe.

