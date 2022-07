Fresco e veloce questo primo piatto estivo sfizioso per la domenica

Quando, in estate, invitiamo ospiti a pranzo la domenica, sappiamo che dovremo dare il nostro meglio. Il pranzo della domenica è infatti sempre un’occasione speciale, in cui a tavola certamente non si serve il finger food. Ma si preparano, in genere, portate più elaborate. In inverno, ad esempio, lasagne e cannelloni arricchiscono la tavola in qualità di piatti da re. Il menù estivo invece prevede portate differenti. Come ad esempio un primo estivo gustoso e diverso dal solito, magari preparato con l’aiuto impensato di un frutto di stagione molto dolce.

Stiamo parlando della ricetta dei gnocchetti sardi con fichi e speck, un primo di pasta fresco, sfizioso ma anche leggero. Che, senza dubbio, stupirà chi è riunito alla tavola domenicale. E non mancherà di deliziarne il palato. Si tratta di una variante del più conosciuto risotto fichi e speck, in cui il riso è sostituito dalla pasta corta dei gnocchetti sardi. La pietanza è molto gustosa e cremosa, la dolcezza dei fichi bilancia con gusto la sapidità dello speck. Viene inoltre aggiunta la panna liquida, che si sposa molto bene con lo speck.

Nel complesso, la realizzazione del piatto è veloce e non complicata. Dunque, per prepararlo sono necessari questi ingredienti:

350 g di gnocchetti sardi;

120 g di speck a cubetti;

4 fichi freschi;

burro q.b.;

sale q.b.;

panna liquida da cucina q.b.

Fresco e veloce questo primo piatto estivo sfizioso e leggero per la domenica

Per preparare il primo iniziamo dal condimento. Prendiamo i cubetti di speck e facciamoli rosolare in padella a fiamma bassa, senza aggiungere olio. Preleviamo lo speck e teniamolo da parte, conservando il fondo della rosolatura. Prendiamo i fichi e laviamoli per bene e accuratamente sotto un getto di acqua fredda corrente. Asciughiamoli tamponandoli con un canovaccio pulito quindi prendiamo un coltello e tagliamoli a pezzetti.

Prepariamo quindi una pentola colma di acqua salata da portare a ebollizione sul fuoco. A bollitura avvenuta, gettiamo in cottura i gnocchetti. Quando cotti scoliamoli, quindi versiamoli nella padella della rosolatura. Aggiungiamo una noce di burro e i pezzetti di speck precedentemente tenuti da parte. Addizioniamo un po’ di panna liquida da cucina e, per ultimi, i pezzetti di fichi.

Sarà fresco e veloce questo primo piatto estivo e la nota di freschezza sarà data proprio dalla panna e i fichi, aggiunti in ultimo. Potremo quindi servirlo agli ospiti. Se qualcosa avanza, potremo conservare i gnocchetti sardi con fichi e speck al massimo sino alla sera. Chiusi per bene in un contenitore ermetico da riporre in frigorifero.

