Fresco e leggero questo primo piatto primaverile tricolore con pelati, ricotta e un legume di stagione poco conosciuto

Con il variare delle stagioni, è bello sperimentare in cucina e proporre ricette sempre diverse. Ormai è arrivata la primavera ed è il momento di proporre pietanze in tema sulle proprie tavole.

Lo si deve fare a partire dalla portata principale del pranzo e cioè il primo piatto. Vedremo come cucinarne uno usando anche le taccole, dei legumi le cui proprietà nutrizionali si avvicinano maggiormente a quelle delle verdure. Sarà fresco e leggero questo primo piatto primaverile tricolore con pelati, ricotta e taccole.

Ingredienti per 4 persone

300 g di mezze penne;

420 g di taccole;

300 g di pelati;

1 scalogno;

olio extravergine di oliva;

ricotta dura salata;

sale.

Far bollire dell’acqua in una pentola capiente. Pulire le taccole poi lavarle, tagliarle a losanghe e sbollentarle per 5 minuti. Scolarle e conservarne l’acqua di cottura.

Pulire lo scalogno, tritarlo e soffriggerlo assieme a un paio di cucchiai di olio. Quando si dorerà, schiacciare i pelati e metterli a loro volta nella padella. Insaporire col sale e cuocere a fiamma media fin quando il sugo non si restringerà. Infine, aggiungere le taccole.

Nell’acqua di cottura di queste ultime messa da parte in precedenza, far cuocere la pasta. A seconda dei propri gusti, si può rispettare il tempo di cottura riportato sulla confezione oppure scolarla un po’ prima per averla al dente. Fatto ciò, saltarla in padella con il sugo. Completare la preparazione con qualche fiocco di ricotta dura salata. Ecco pronto questo primo piatto perfetto per la primavera. Non resta che servirlo quando è ancora caldo.

Quello che abbiamo visto è solo uno dei diversi modi in cui si possono cucinare le taccole, che in molti apprezzano anche come contorno, spesso accompagnato dal sugo di pomodoro. In alternativa, è possibile cucinarle anche con aglio e burro.