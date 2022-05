Le temperature di questi giorni stanno segnando dei valori forse mai visti prima in questo periodo. In genere il caldo afoso non compare prima del mese di giugno inoltrato, ma quest’anno sembra essere arrivato in anticipo. Neanche ci svegliamo bene e già si comincia a grondare di sudore e a ricercare qualcosa di fresco. Ecco, quindi, che iniziamo a mangiare la frutta invece della classica colazione di sempre. Ma non sembra bastare per darci quel refrigerio che tanto desideriamo.

Allora perché non provare con qualcosa di diverso e insolito che mai avremmo pensato di mangiare a colazione? Magari potessimo mangiare una buonissima Saint Honoré, ma non è proprio indicata a colazione. Allora, un’ottima idea potrebbe essere proprio un semifreddo, non proprio un dolce, ma neanche un gelato. Questo semifreddo è quello che ci vuole per cominciare la giornata con il giusto sprint e anche un po’ di refrigerio.

Fresco e goloso questo semifreddo perfetto a colazione ma delizioso anche a merenda per combattere il caldo

Questo parfait è a base di yogurt ed è facilissimo da preparare anche in casa. Possiamo usare un frullatore per montare tutto o anche prepararlo in un robot da cucina come il Bimby, ad esempio.

Ingredienti per 8 persone

600 g di yogurt greco;

100 ml di panna fresca;

6 albumi;

250 g di zucchero;

menta;

400 g circa di frutti di bosco a scelta.

Procedimento

Prima di tutto montiamo la panna, che dovrà essere molto fredda, tiriamola fuori dal frigo, infatti, solo prima di montarla. Quando sarà ben gonfia e soffice, mettiamola in frigorifero e continuiamo la preparazione. Ora dovremo montare gli albumi con lo zucchero e, per farlo, usiamo un piccolo trucco per non farli sgonfiare. Mettiamo le fruste dello sbattitore in frigo o in congelatore prima di usarle. Una volta montati, mettiamo anche questi in frigorifero. Dopodiché passiamo ai frutti di bosco, laviamoli bene e facciamoli asciugare. Possiamo usare anche quelli surgelati, ma in quel caso tiriamoli fuori con largo anticipo e facciamoli scongelare. Trasferiamoli un un’altra ciotola e tritiamoli con un mixer in modo da formare una sorta di marmellata.

Ora aggiungiamo lo yogurt nella ciotola con la marmellata di frutti di bosco e amalgamiamo bene. Prendiamo una ciotola più ampia e trasferiamoci lo yogurt con i frutti di bosco e uniamo anche la panna montata. Amalgamiamo con una spatola e infine incorporiamo gli albumi montati che abbiamo messo in frigo. Trasferiamo il composto in stampini della grandezza che preferiamo e mettiamoli in congelatore finché non si saranno induriti. Tiriamoli fuori quando vogliamo gustarli e aggiungiamo qualche foglia di menta fresca e un po’ di frutti di bosco freschi. Quindi, è fresco e goloso questo semifreddo perfetto a colazione con queste temperature quasi estive. Si tratta di una sorta di gelato praticamente, ma possiamo mangiarlo senza sentirci troppo in colpa per la dieta. Se poi amiamo il caffè, possiamo anche sostituirlo con una golosissima cheesecake al cappuccino.

Approfondimento

Non cornetti o biscotti già pronti, per colazione gustiamo questo pan brioche sofficissimo che è una nuvola di dolcezza