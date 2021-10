L’aperitivo è un momento di relax che ci si concede a fine pomeriggio in cui godersi un momento di svago. Si può condividere con gli amici, con il partner o riservarlo per sé stessi. Inoltre, solitamente prevede un buon bicchiere di un cocktail alcolico o analcolico e qualche stuzzichino.

Uno degli aperitivi più amati e famosi d’Italia è lo Spritz, un aperitivo che nacque in Veneto a fine Settecento. Questo aperitivo è ancora oggi amatissimo da molte persone; inoltre, esistono alcune variazioni gustose da provare, come lo Spritz alle viole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Fresco e colorato è questo l’aperitivo migliore per gli amanti dello Spritz

Lo Spritz alle viole è una variante fresca e colorata del classico aperitivo amatissimo da tutti, dolce e gustoso. È un aperitivo perfetto per provare qualcosa di nuovo, o per stupire amici e parenti con un’idea originale. Inoltre, dato il suo colore particolare, oltre ad essere buono è anche bello, per impressionare pure a livello estetico gli ospiti. Vediamo ora come si prepara.

Ingredienti:

60 ml prosecco;

30 ml sciroppo alla viola;

15 ml acqua tonica;

1 fetta di arancia;

q.b. ghiaccio.

Procedimento

Per preparare lo Spritz alle viole, cominciare versando lo sciroppo sul fondo del bicchiere, poi unire il prosecco e l’acqua tonica. Infine, aggiungere il ghiaccio e una fetta di arancia.

Ora, aggiungere una cannuccia, mescolare delicatamente e servire subito l’aperitivo.

Come abbiamo visto, è molto semplice preparare questo delizioso Spritz alle viole in pochissimi minuti.

Consigli e variazioni

Perciò, è questo lo Spritz alle viole, l’aperitivo migliore per gli amanti dello spritz, fresco e colorato. Per un risultato perfetto si consiglia di decorare l’aperitivo aggiungendo alcune violette nel bicchiere. Inoltre, come abbiamo visto questo aperitivo va consumato subito, appena pronto. È anche possibile sostituire la tonica con l’acqua gassata se serve.

Infine, si consiglia di servire questo aperitivo con degli stuzzichini come patatine, salatini e con ricette originali per stupire gli amici. Infatti, invece delle solite patatine si consiglia di spendere qualche minuto per preparare dei piattini con alcuni semplici salatini, possibilmente di gusti diversi. Oppure, facendo a pezzetti della pizza, o focaccia. Oppure ancora, servendo un tagliere di formaggi con del pane tostato.

In questo modo, con il delizioso Spritz alle viole e degli stuzzichini all’altezza, il nostro aperitivo tra amici non potrà che avere successo.