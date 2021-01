Le insalate sono un’idea per preparare un pranzo sano ma leggero, senza appesantirci troppo.

Si preparano in pochissimo tempo e sono l’ideale per risparmiare soldi quando si è fuori, magari in ufficio.

Questa freschissima insalata di salmone e avocado con rucola si presta bene a questo nostro proposito ed è un’occasione per consumare un frutto come l’avocado. L’avocado infatti è ricco di omega 3 e 6, come il pesce, senza la scocciatura delle spine e della cottura. Ottimo per vegetariani e vegani.

Volendo, si può arricchire ulteriormente questa insalata aggiungendo del formaggio tagliato a dadini o dei crostini di pane tostato sotto la piastra o una padella unta di olio.

Ingredienti

200 gr di salmone affumicato;

2 pompelmi rosa;

2 avocado;

150 gr di rucola;

il succo di un lime;

2 cucchiai di olio d’oliva;

sale quanto basta.

Freschissima insalata di salmone e avocado con rucola

Per prima cosa, bisogna sbucciare bene i pompelmi. Con un coltello affilato, sbucciamo i pompelmi e dividiamoli a spicchi. Rimuoviamo anche la buccia esterna: dovranno venire delle fettine pulite e prive della buccia esterna. Prendiamo quindi l’avocado, dividiamolo a metà con un coltello e, con l’aiuto di un cucchiaio, rimuoviamo il nocciolo. Sempre col cucchiaio, scaviamo l’avocado e rimuoviamo la sua pellicina tipica.

Tagliamo a fettine sottili l’avocado e irroriamolo con il succo del lime per impedire che si annerisca.

Prendiamo la rucola, laviamola bene e adagiamola sul nostro piatto di portata. O sul fondo del contenitore da insalata, se vogliamo portarla in ufficio. Prendiamo quindi il salmone e adagiamolo sulla rucola, stando bene attenti a dividere le fettine di salmone in fettine più piccine.

Aggiungiamo quindi gli spicchi di pompelmo e l’avocado tagliato a fettine sottili. Se non piace a fettine, si può ridurre l’avocado a cubetti, a seconda dell’estro personale.

Prepariamo un’emulsione con lime, olio d’oliva e sale e condiamoci l’insalata, facendo attenzione che tutto venga irrorato dal condimento.

L’insalata è dunque pronta per essere consumata.