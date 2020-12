Siamo finalmente giunti al 24 dicembre. La vigilia, meno di ventiquattr’ore prima del giorno più magico dell’anno. E, come da tradizione, abbiamo il telefonino che si sta già bloccando per i troppi messaggi che riceviamo.

Messaggi banali, tutti uguali, in cui il Buon Natale si accompagna ai due punti e alla parentesi chiusa da sorriso. Una tristezza infinita, messaggi tutti uguali. Dimostrano, infatti, proprio lo scarso interesse e il poco tempo usato per augurarci davvero di passare una stupenda giornata. Ecco, quindi, alcune frasi originali per augurare una buona vigilia di Natale e un buon Natale.

Postilla introduttiva: lasciamo perdere le citazioni. Vogliamo essere presenti a noi stessi, e cercare di trasmettere qualcosa. Le citazioni sono perfette per coloro che pensano di non aver niente di bello da dire. Triste no?

Luce

Natale è luce, cerchiamo di usare questa parola per comporre una bella frase. Dalle culture pagane e il solstizio d’inverno al Cristianesimo e la nascita di Gesù, questo periodo dell’anno, infatti, è intimamente legato alla luce.

Amore

Evitiamo le classiche rime obbrobriose con la parola cuore. Forse, a pensarci bene, evitiamo proprio la parola amore dal messaggio. Diciamo che più che una parola esplicitata, deve essere una sensazione di pienezza che raggiunge chi riceve il nostro messaggio.

Serenità

Personalmente, la serenità l’ho sempre trovata più consona all’animo umano. Felicità p****** cantava un noto gruppo romano, proprio perché impercettibile e volubile. La serenità, invece, è una forma di benessere più quieto, gestibile, tranquillo. Augurare serenità è proprio ciò di cui abbiamo bisogno ora, con la crisi del Covid 19.

Ecco, dunque, alcuni suggerimenti riguardo alle frasi originali per augurare una buona vigilia di Natale e un buon Natale.

Infine, se, oltre agli auguri, vogliamo anche fare un regalo, ma non lo abbiamo ancora fatto, ecco delle idee regalo dell’ultimo minuto.