Il provolone è un formaggio diffuso in tutta Italia. La sua origine però è nel nord Italia, dove viene preparato, specie nella pianura padana.

Può essere sia affumicato sia dolce ed è un alleato imbattibile per una cucina saporita e ricca di gusto.

Tantissimi sono i piatti preparati con questo formaggio, come queste fragranti frittelline al provolone.

A seconda dei gusti personali, si possono cambiare le verdure presenti nella ricetta per personalizzare ancora di più un piatto gustoso e ricco di vitamine.

Le frittelline si accompagnano bene a un’insalata di insalata riccia o di cetrioli molto semplice, che si può preparare in poco tempo.

Ingredienti

1 zucchina;

1 carota;

40 gr di provolone dolce;

50 gr di farina;

1 uovo intero;

1 cucchiaio di birra chiara;

foglie di insalata riccia;

olio per friggere;

sale;

pepe.

Fragranti frittelline al provolone

Per prima cosa, puliamo bene la zucchina e la carota. Togliamo le estremità dagli ortaggi e leviamo la buccia dalla carota con l’aiuto di un pelapatate. Tagliamo quindi a julienne sia la zucchina che la carota e mettiamole da parte in una ciotola.

Prepariamo una pastella sbattendo l’uovo con il cucchiaio di birra chiara. Quando i due ingredienti saranno ben amalgamati tra di loro, versiamoci a pioggia la farina e continuiamo a mescolare per evitare la formazione di grumi. La pastella dovrà “scrivere”. Togliamo la buccia dal provolone e tagliamolo quindi a dadini.

Riprendiamo le verdure e versiamole nella ciotola con la pastella, mescolando bene con un cucchiaio di legno.

Una volta che le verdure hanno assorbito tutta la pastella, aggiungiamo il provolone tagliato a dadini.

Prendiamo una pentola col fondo e versiamoci l’olio per friggere. Portiamo il calore dell’olio al punto giusto per la frittura e, con l’aiuto di un cucchiaio, creiamo delle frittelline che andremo a tuffare nell’olio.

Facciamole cuocere per bene, finché non saranno dorate e asciughiamole su un pezzo di carta assorbente per fritture.

Impiattiamo le nostre frittelle in un piatto da portata ricoperto di insalata riccia.