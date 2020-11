I biscotti sono i nostri fedeli compagni di colazione. Che siano al cioccolato, con l’uvetta o semplici poco importa. Nessuno la mattina può fare a meno del suo biscotto speciale. Vediamo come realizzare dei fragranti biscotti da colazione, perfetti per l’inzuppo nel tè o nel caffellatte.

Si conservano in una latta in modo molto facile e possono essere consumati in molti modi diversi.

Realizziamo quindi i nostri fragranti biscotti da colazione.

Ingredienti

230 gr di farina 00;

50 gr di maizena;

100 gr di zucchero normale o di canna, a gusto personale;

Un uovo;

30 gr di latte;

20 gr di miele;

65 gr di olio di semi o olio d’oliva;

1 cucchiaino di lievito per dolci;

1 cucchiaino di essenza di vaniglia;

scorza di mezzo limone, e il suo succo, sempre di mezzo limone;

cioccolata da sciogliere, 50 gr;

acqua e zucchero a velo, 50 gr.

Fragranti biscotti da colazione, perfetti per l’inzuppo

In una ampia ciotola, combinare tutti gli ingredienti secchi: la farina, la maizena, lo zucchero, la scorza del limone e il lievito. Aggiungere quindi l’olio e l’essenza di vaniglia. Mescolare il tutto con un cucchiaio di legno finché non sarà possibile formare un panetto con le mani. Aggiungere poi l’uovo, il latte e il miele. Mescolare finché l’impasto non sarà liscio. Ora mettere da parte in un posto fresco e asciutto per circa un’ora. Coprire la ciotola con l’impasto con pellicola per alimenti.

Quando il tempo sarà passato, prendere l’impasto e realizzare delle ciambelline con le mani. Mettere su una leccarda da forno e infornare a 180° a forno statico. Cuocere per circa 15 minuti finché non diventeranno dorate. Si può anche preparare una glassa composta da acqua e zucchero e immergerci i biscotti per donargli una bella patina zuccherosa, che si andrà a sciogliere se li immergiamo nel tè o nel caffè.

Per farli più golosi inoltre, si può sciogliere del cioccolato fondente e pucciarli là per glassarli.

Assolutamente irresistibili.