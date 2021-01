La frutta fresca è un piacere a cui non si può rinunciare. Sono tantissime le ricette che la vedono protagonista, come questa fragrante torta vegana tutti i frutti.

La presenza della frutta fresca rende questa torta adatta per le merende dei bambini, anche quelli più restii a consumare frutta fresca.

A seconda del periodo dell’anno si può alternare la frutta presente nella torta con frutta di stagione, senza rinunciare al gusto unico della frutta cotta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La presenza della frutta secca inoltre è un quid in più per rendere la nostra torta croccante e assolutamente irresistibile.

Ingredienti

300 gr di farina;

100 ml di olio di girasole;

200 ml di succo d’agave;

150 gr di yogurt di soia alla frutta;

1 banana intera;

succo di 1\2 limone;

succo di un’arancia intera;

50 gr di mandorle;

1 pera intera

50 gr di noci;

50 gr di anacardi non salati;

1 mela intera;

fettine di ananas qb;

una manciata di fragole;

una bustina di lievito;

sale.

Fragrante torta vegana tutti i frutti

Cominciamo la nostra ricetta preparando la frutta fresca. Sbucciamo con cura la pera e la mela, togliamo i torsoli e tagliamole a fettine molto sottili, irrorandole col succo di limone per impedirne l’ossidazione. Con l’aiuto di una forchetta, spappoliamo la banana e mettiamola da parte in una terrina.

In un’altra ciotola, trituriamo in modo molto grossolano la frutta secca, conservandone una parte per la decorazione finale della torta.

Prendiamo quindi l’olio, il succo d’agave e lo yogurt e amalgamiamoli bene insieme con l’aiuto di una spatola da cucina. A questo composto aggiungiamo la farina, il lievito, il pizzico di sale, il succo di limone e quello d’arancia. Continuiamo ad amalgamare il tutto con l’aiuto della spatola e aggiungiamo alla fine la frutta fresca tagliata a fettine e la frutta secca triturata.

Ungiamo una teglia con olio d’oliva e versiamoci dentro il nostro composto. Decoriamo la superficie con le fettine d’ananas.

Accendiamo il forno a 160° e inforniamo la nostra torta per circa 35 minuti. Trascorso questo tempo, togliamo la torta dal forno e guarniamo la torta con la frutta secca avanzata, le fettine di mele messe da parte e alcune fragole, se di stagione.

La nostra fragrante torta vegana tutti i frutti è dunque pronta.