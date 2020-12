Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La ratatouille è uno dei contorni più famosi del mondo. Nata in Francia, ha trovato in Italia terreno fertile per diventare uno dei contorni più popolari. La semplicità della ricetta è data dalle verdure fresche che vengono appassite al forno per permettere ai loro succhi di uscire e di mescolarsi bene tra di loro.

La fragrante crostata di verdure della fattoria unisce il sapore della ratatouille a quello di una pasta che somiglia alla pasta sfoglia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo insieme come realizzare la fragrante crostata di verdure della fattoria.

Ingredienti

200 gr di farina;

olio d’oliva;

sale qb;

1 melanzana;

2 zucchine;

1 peperone rosso;

1 peperone giallo;

2 pomodori;

50 gr di olive snocciolate;

2 cipollotti;

2 spicchi d’aglio;

olio d’oliva;

sale e pepe qb.

Fragrante crostata di verdure della fattoria

Disporre la farina a fontana in una ciotola, aggiungervi il sale, versare al centro un cucchiaio d’olio e, con l’aiuto di una forchetta, cominciare a mescolare il tutto. Aggiungere a filo l’acqua necessaria per ottenere una pasta liscia e omogenea. Formare quindi una palla e farla riposare in frigorifero per una mezz’ora circa.

Rosolare l’aglio tritato e i cipollotti affettati. Quando il soffritto sarà formato, aggiungere la melanzana e le zucchine a dadini. Rosolare il tutto per circa 10 minuti. Unirvi quindi i peperoni e i pomodori privati dei semi e tagliati a dadini. Aggiungere quindi un mezzo bicchiere d’acqua. Coprire e far sobbollire per circa 15 minuti.

Passato questo tempo, aggiungere le olive e far andare avanti la cottura per altri 5 minuti. Aggiustare di sale e di pepe se necessario.

Accendere il forno in modalità statica a 200°. Stendere la stampa in uno stampo da crostata oliato e punzecchiarlo con una forchetta. Versarvi dentro il composto ottenuto e richiudere i bordi della crostata verso il centro.

Infornare la crostata ottenuta per una mezz’ora circa.

Servire ben calda o tiepida a seconda del proprio gusto.