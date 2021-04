Sulle fragole ci sono due scuole di pensiero. C’è chi le ama al naturale, con al massimo un filo di succo di limone e chi invece le ama con qualche caloria in più.

E, quindi, panna e cioccolato come se piovesse. A parte i gusti personali, che nessuno deve giudicare, Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo proporre un’alternativa. Alternativa, che in realtà è proprio una via di mezzo tra il gusto e le poche calorie.

Infatti, avremo delle fragole straordinarie con questo ingrediente segreto che dobbiamo provare assolutamente. Certo, queste fragole saranno alcoliche. O almeno, avranno una parte alcolica nella loro preparazione. Uomo avvisato…

Ecco le fragole straordinarie con questo ingrediente segreto che dobbiamo provare assolutamente.

Licor de guindas o ginjinha

Ebbene si, il colpevole di questa esplosione di gusto è proprio lui, il licor de guindas in spagnolo, o ginjinha in portoghese. Infatti, questa meraviglia arriva dal Portogallo del Centro e del Sud e meno spesso dall’Andalusia.

Servita in tutti i bar di Lisbona, la ginjinha è un superalcolico a base di amarene. Il suo gusto molto dolce compensa perfettamente il suo alto grado alcolico, che sennò risulterebbe poco gradevole.

Con le fragole cosa possiamo fare? Insomma, la soluzione è sotto gli occhi di tutti. Prendiamo le fragole e le puliamo per bene come Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo spiegato in questo articolo. In seguito, mescoliamo mezzo bicchiere di ginjinha con del succo di limone. Mettiamo le fragole in una boule capiente e ci versiamo sopra questa mescita.

I benefici del succo

Dopo aver lasciato le nostre fragole a mescolarsi bene con questa miscela, le serviamo in piccoli piattini. Ciò che le rende assolutamente straordinarie, sarà proprio il succo.

Infatti, il contatto tra le fragole, la ginjinha e il limone creerà un equilibrio perfetto tra alcuni elementi. Dolcezza, amarezza e rotondità saranno completamente equilibrati, regalandoci dei sapori incredibili in bocca. Infatti, fragole straordinarie con questo ingrediente segreto che dobbiamo provare assolutamente.