Acquistare dolci e pasticcini è parecchio costoso. Tuttavia, è difficile trovare una persona a cui non piacciono i dolci. Sono infatti una golosità a cui è davvero difficile resistere. Per risparmiare, molti realizzano torte e biscotti in casa. Ci sono tantissime ricette davvero molto semplici. Preparare dolci in casa ci permette non solo di risparmiare denaro, ma anche di realizzare prodotti genuini perché siamo noi stessi a scegliere gli ingredienti che utilizziamo. Inoltre, possiamo anche alleggerire le preparazioni evitando alcuni ingredienti.

In questo articolo andremo a vedere come si prepara una torta utilizzando un frutto di stagione. Si tratta di una torta semplice e leggera perché non prevede né burro né uova. Tuttavia, grazie ai frutti che andremo ad aggiungere, è un dolce molto gustoso e saporito.

Fragole, limone e poco altro per questa sofficissima torta senza uova e senza burro perfetta a merenda e colazione

Indossiamo i grembiuli e andiamo a preparare una torta soffice con le fragole. Possiamo realizzare una classica torta tonda. In alternativa, va bene anche lo stampo per il ciambellone o quello per il plumcake. Infine, se preferiamo le comode monoporzioni, possiamo usare anche lo stampo dei muffin. Indipendentemente dalla forma, vediamo cosa ci serve.

Ingredienti

250 g di farina 00;

180 g di latte parzialmente scremato;

150 g di fragole fresche;

90 g di zucchero;

90 g di olio di semi di girasole;

½ limone (succo e scorza grattugiata);

4 g di lievito in polvere per dolci;

1 bustina di vanillina;

1 pizzico di cannella in polvere;

zucchero di canna q.b.

Procedimento

Anzitutto, lavare le fragole e asciugarle per bene. Quindi tagliarle a tocchetti abbastanza piccoli; prendere quindi una ciotola capiente e versarvi il latte, l’olio e lo zucchero. Cominciare a mescolare utilizzando una frusta (a mano o elettrica) per qualche minuto; unire poi la farina e la vanillina setacciate; aggiungere quindi il succo di limone e la sua scorza, la cannella e il lievito; mescolare il tutto per bene facendo attenzione ad evitare grumi; aggiungere infine 2/3 delle fragole a pezzi e mescolare delicatamente; versare l’impasto nello stampo prescelto rivestito con carta forno; sistemare in superficie le rimanenti fragole e spolverare con lo zucchero di canna; far cuocere in forno statico già caldo per 50 minuti circa impostando la temperatura a 180°.

Ed ecco qui: fragole, limone e poco altro per questa sofficissima delizia! La torta morbida con fragole e limone si consuma una volta raffreddata. Per colazione è buona così com’è, in tutta la sua semplicità. Per un fine pasto goloso o una ricca merenda, potremmo servirla con una pallina di gelato alla crema oppure alla fragola.

