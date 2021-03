La tradizione risponderebbe subito zucchero. Fragole, limone e zucchero è quella combinazione che ogni mamma o nonna d’Italia conosce e crea per delle merende salutari e gustose. Certo, l’equilibrio dato dall’acidità del limone e dalla dolcezza dello zucchero è perfetto e piace.

Magari, però, ci sono persone che seguono una dieta e che non possono assumere molto zucchero in purezza. Altri, invece, non hanno lo zucchero a casa in quel momento. Ci sono addirittura delle persone che, d’altro canto, amano sperimentare nuove ricette e nuove combinazioni.

Leggendo queste righe, ad alcuni potrebbe già essere venuta in mente la panna. Fragole e panna sono certamente un ottimo connubio, ma come amalgamare anche il limone?

No, sarebbe una soluzione troppo audace. Infatti, Noi di ProiezionidiBorsa stiamo pensando a un altro ingrediente, più discreto della panna, da associare agli altri due, per una macedonia speciale. Fragole, limone e ingrediente segreto per macedonia speciale. E non è lo zucchero.

Uvetta

Prima di parlare delle proprietà dell’uvetta e di come si lega alla nostra macedonia, ricordiamo un procedimento importante per la cura delle fragole. In questo articolo, infatti, abbiamo analizzato il più diffuso e comune errore che tutti noi facciamo quando andiamo a pulire le fragole. Capito e risolto questo problema, passiamo a capire come usare l’uvetta.

Naturalmente, si tratta di un tipo di uva che è stata essiccata prima di essere servita. Ogni chicco d’uva, con percentuali diverse a seconda del suo tipo, contiene acqua e zuccheri.

L’idea è semplice: meno acqua e più zucchero in proporzione all’acqua. Se facciamo, quindi, essiccare dei chicchi, riduciamo il contenuto d’acqua e andiamo ad aumentare quello degli zuccheri. Lo zucchero per la macedonia, quindi, lo troveremo dai chicchi.

Tuttavia, a differenza di quello bianco in polvere, lo zucchero dei chicchi non è trattato ed è assolutamente più naturale. Se lo sostituiamo con lo zucchero in polvere, staremo meglio e avremo anche più colore nel piatto. Fragole, limone e ingrediente segreto per macedonia speciale. E non è lo zucchero.