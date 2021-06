Le fragole si possono preparare in tantissimi modi e oltre ad avere innumerevoli proprietà benefiche, sono una vera delizia per il palato. Ma le fragole gustose e fresche per renderle speciali questo è il segreto tramandato da generazioni. Si tratta di una ricetta fresca da consumare con gli amici o semplicemente in un momento di relax.

Le fragole sono ricche di proprietà benefiche e ad evidenziarle un recente studio che mette in risalto le proprietà antinfiammatorie e antiossidanti. Tra i tanti benefici delle fragole si evidenzia la riduzione del colesterolo, glicemia e pressione alta.

Quindi, oggi proponiamo la ricetta delle fragole aromatizzate al moscato. Si tratta di una ricetta facilissima e richiede solo quattro ingredienti:

a) sei fogli di gelatina;

b) 200 ml di vino Moscato;

c) 100 grammi di zucchero;

d) quattro o cinque rametti di melissa;

e) 500 grammi di fragole.

Preparazione

Mettere i fogli di gelatina in una ciotola piena di acqua fredda e lasciare in ammollo per circa 10 minuti. Nel frattempo, versare in un pentolino il vino e portarlo in ebollizione per circa dieci minuti. Poi, riempire una altro pentolino con 150 ml di acqua, unire lo zucchero e mescolare bene fino all’ebollizione.

Togliere il pentolino dal fuoco e unire i rametti di melissa, la gelatina eliminando l’acqua, e continuare a mescolare finché non si sia sciolta completamente. Poi, aggiungere il vino moscato e lasciare raffreddare.

Filtrare il preparato e versare 1/3 in una terrina da riporre in frigo per circa 15 minuti.

Nel frattempo, pulire le fragole, lavarle e asciugarle delicatamente. Poi, distribuirle sulla gelatina ormai rappresa. Ricoprirla con la gelatina rimanente e mettere in frigo per quattro ore. Il dessert è pronto per essere servito, tagliarlo a fette e decorarlo con foglie di melissa.

Le fragole preparate in questo modo sono una vera delizia per il palato, il segreto che le rende speciali è il vino moscato. Inoltre, questo piatto è anche molto bello da presentare, considerato un piatto elegante da proporre a cene importanti.