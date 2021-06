Quando l’estate si avvicina non possiamo fare altro che consumare cibi e frutta che hanno tanta acqua. Fragole e ciliegie sono perfette per questo ruolo, ma spesso le mangiamo da sole. Sulle fragole e sulle ciliegie ci sarebbe davvero tanto da dire, e Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo cercato di dare al lettore questa informazione importante al riguardo.

Tuttavia, oggi vogliamo raccontarvi una creazione gastronomica unica al Mondo. Di per sé, si tratta di una preparazione completamente diversa dalla tradizione. Ecco, noi italiani forse dovremmo uscire dalla tradizione quando cuciniamo. Non tanto o solo per ragioni di modernità vista come un bene assoluto, ma piuttosto come uno slancio verso la sperimentazione. Ecco le fragole e ciliegie per un dolce straordinario che non è la solita macedonia.

Il tocco in più

Quando facciamo una semplice macedonia il gioco è facile. Tagliamo la nostra frutta preferita in piccoli pezzi, ci aggiungiamo dello zucchero e solitamente anche del limone. Mescoliamo per bene e lasciamo che questo composto crei la solita cremina che tanto piace ai bambini.

Tuttavia, quando parliamo di fragole e ciliegie insieme, dobbiamo ricordarci che va inserito un ingrediente in più per rendere questo dolce straordinario. Con straordinario qui vogliamo solamente dire fuori dall’ordinario, fuori dalle logiche della vita di tutti i giorni.

Infatti, per evitare che questo dessert sia la solita macedonia monotona, prendiamo del moscato d’Asti e della panna montata. Con l’aiuto di una frusta, andiamo a mescolare due bei bicchieri di moscato d’Asti alla panna e aggiungiamo la panna al composto.

L’importante è perdere un po’ di tempo per mescolare bene i due ingredienti. Deve uscire una salsa omogenea, sennò rischiamo solo di fare un bel danno. Ricordiamoci solo di far raffreddare il tutto per una buona mezz’ora in frigo e il gioco è fatto. Buon appetito!