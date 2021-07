Frutta e verdura sono le protagoniste dei pasti estivi, dalla colazione alla cena, passando per il pranzo e per la merenda. In ogni momento e in ogni modo, mangiare frutta e verdura fa bene all’organismo e aiuta a tenersi in forma.

Tuttavia, sebbene si stia sempre molto attenti alla linea, non bisogna mai dimenticare di garantire al nostro corpo la giusta energia. È per questo motivo che è importante bilanciare i vari nutrienti, in modo da essere sempre in forze senza strafare.

A questo proposito, noi della Redazione suggeriremo oggi ai nostri Lettori un manicaretto semplicissimo e ottimo per le merende d’estate. Si tratta del frappé a base di fragola, banana e un ingrediente segreto per una carica di energia con pochissime calorie. Vediamolo nel dettaglio e scopriamo insieme qual è questo ingrediente segreto.

Fragola, banana e un ingrediente segreto per una carica di energia con pochissime calorie

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è una banana, cinque fragole, 100 grammi di yogurt greco (il nostro special guest) e del ghiaccio tritato. Tagliamo la frutta a pezzetti e mettiamola in un frullatore insieme allo yogurt e al ghiaccio. Frulliamo per qualche secondo e versiamo in un bicchiere. Ne verrà fuori un sapore dolce e delizioso, ma chi volesse addolcirlo ulteriormente potrà aggiungere un cucchiaino di miele.

Decorare e servire

Per decorare il nostro frappé, possiamo spolverare della cannella in polvere o del cocco rapè.

Si tratta di una merenda dissetante e rinfrescante, ecco perché è perfetta per i caldi pomeriggi di luglio e agosto. Ciò non toglie che la si possa gustare anche in altri momenti dell’anno, magari apportando qualche variazione. In inverno, al posto delle fragole, l’ingrediente che meglio si presta all’unione con le banane è il kiwi. D’altra parte, chi non ama lo yogurt greco, può optare per 100 ml di latte di mucca o di soia, a sua scelta. Uno spuntino delizioso che piacerà a grandi e piccini e che, con piccole modifiche, è da gustare proprio tutto l’anno.