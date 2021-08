Il formaggio fresco o stagionato è uno dei prodotti alimentari più gustosi che ci siano. Super versatile, si può aggiungere a qualsiasi ricetta per darle quel tocco di sapidità in più. Non per niente in tutto il Mondo esistono tantissime varietà. Formaggi di vaccino, di capra, di pecora, tutti diversi e tutti deliziosi. Ovviamente bisogna sempre consumarli evitando gli eccessi, in particolare se si hanno problemi di colesterolo. In questo caso è meglio scegliere formaggi con pochissimo colesterolo.

Fra tutti i formaggi è questo il più prelibato e l’ideale da preparare grigliato

Il formaggio di cui parleremo oggi non è molto conosciuto. Oltre ai prodotti caseari italiani sappiamo bene che in Francia si producono ottimi formaggi. Come ad esempio il Camembert o il Brie, oppure il Roquefort o il Comté. La Francia infatti ha tantissimi prodotti DOP e IGP, non c’è da meravigliarsi. Ma anche nel resto del Mondo si producono formaggi che possono tenere testa anche ai più rinomati formaggi francesi. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone un formaggio che viene direttamente da Cipro.

L’Halloumi

Questo formaggio DOP cipriota è preparato a strati ed ha un colore bianco latte. Nella ricetta tradizionale è a base di latte di capra o di pecora e dalla forma ricorda molto la feta. Ma in realtà è più simile alla mozzarella a livello di consistenza e insaporito da foglie di menta profumatissime. Si tratta di un formaggio semiduro e non stagionato, anche per questo non presenta la scorza. Dal sapore molto sapido viene conservato in salamoia e si può consumare sia crudo che cotto. Ad esempio è davvero perfetto per un’insalata fresca e originale.

La sua consistenza un po’ spugnosa però potrebbe non piacere a tutti se mangiato crudo. È anche per questo motivo che in genere si preferisce prepararlo alla griglia o fritto. Ha un alto punto di fusione che lo rende il formaggio ideale per queste due preparazioni. Infatti si forma in pochi minuti una prelibata crosticina esterna da leccarsi i baffi. Una volta tagliato si scopre un cuore morbido e filante a cui è impossibile resistere.

Ecco quindi che fra tutti i formaggi è questo il più prelibato e l’ideale da preparare grigliato. Una volta assaggiato non potremo davvero più farne a meno. In più è un formaggio che può essere vegetariano, quando non è preparato con caglio di origine animale. Basterà leggere l’etichetta.

