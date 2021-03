La Pasqua è una delle festività più sentite in tutto l’Occidente.

Ha chiaramente una motivazione religiosa, ma come per ogni ricorrenza di questo genere, ha assunto connotazioni sempre più legate al cibo e al commercio.

Questa celebrazione è per i cattolici la ricorrenza della morte e della resurrezione di Gesù. Ma dietro questa festa solenne, ci sono soltanto motivazioni legate al Vangelo?

Fra pochi giorni sarà Pasqua, ecco cosa si nasconde dietro questa celebre festività.

Origini pagane

Cadendo la Pasqua poco dopo l’inizio della primavera, è ovvio pensare che abbia origini molto più antiche del cristianesimo e dell’ebraismo. Per i popoli antichi la primavera era difatti una liberazione, non solo una rinascita. Una liberazione dal gelo invernale e dalle difficoltà che esso comportava. Una rinascita perché la natura, in primavera, diventa rigogliosa e offre i suoi frutti spontaneamente.

La pasqua ebraica

La Pasqua ebraica, o Pesach, si festeggia all’incirca nello stesso periodo di quella cristiana. Con questa celebrazione gli ebrei ricordano la liberazione del loro popolo dalla schiavitù in Egitto.

Quindi, per l’appunto, il principale significato della Pasqua ebraica è quello della liberazione.

La pasqua cristiana

La Pasqua cristiana, celebra la risurrezione di Gesù, ossia la sua rinascita dopo la morte.

Dunque è evidente che il principale significato di questa festività è la rinascita.

Conclusioni

Pasqua è sinonimo di liberazione e rinascita e nonostante siano passati millenni, il significato di questa festività non è cambiato. I popoli che vivevano agli albori della civiltà e forse ancor prima, sicuramente festeggiavano la venuta della primavera. Questa antica usanza umana è sopravvissuta, possiede nomi e contesti diversi, ma ha mantenuto lo stesso senso profondo.

Questa celebrazione è prima di tutto una festa per omaggiare la primavera, la stagione della liberazione e della rinascita.

Fra pochi giorni sarà Pasqua, ecco cosa si nasconde dietro questa celebre festività.