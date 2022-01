Fra le tendenze 2022 ci sono gonne grintose e questi gioielli portafortuna che ogni donna dovrebbe avere

Il primo mese di questo nuovo anno ha dettato le linee guida della moda dei prossimi mesi. I tempi sono maturi per capire quali sono i capi per cui perdere la testa e quali le mode che bisogna assolutamente abbandonare.

Tra le novità è possibile trovare sia capi che tutti siamo abituati a indossare quotidianamente, che vere e proprie chicche super cool. Alcune di queste scelte sembrano scontatissime, altre rappresentano delle vere e proprie sorprese. Lo dimostrerebbe la presenza di capi dal sapore orientale, di tessuti morbidi e ricercati e tanto oro negli accessori.

Partiamo dai capi più basic

Sembra vivere una nuova fama la lavorazione “alla marinara”. Non si tratta certo dell’omonima e famosissima pizza, ma delle righe orizzontali nere e avorio che abbelliscono meravigliosi maglioni a girocollo. Insieme a questi 5 maglioni su cui investire perché stanno facendo impazzire molte donne, aggiungiamo anche il modello alla marinara.

I pantaloni con le pinces non rappresentano una novità, ma lo diventano se sono a palazzo in tela doppia di lana stretch. La loro vita è particolarmente alta e la vestibilità davvero comoda.

Per le calzature, invece, scegliamo ballerine in raso di seta con fiocco, possibilmente in colorazioni scure e basiche come il nero. Ma, per chi ha qualche problema con l’altezza, la moda pensa a una scarpa altrettanto fashion.

Le décolleté amate più ricercate del momento sembrerebbero quelle in pelle, rese preziose da un cinturino con la fibbia in micro-cristalli. Le colorazioni più in voga sono il bianco e l’ecrù, perché la parte del leone la gioca l’applicazione gioiello.

La gonna in questione è a portafoglio e in pelle traforata. Ad abbellirla sono pieghe piatte e un cinturino che sposta la chiusura sul davanti.

E, proprio in tema di gioielli, i modelli porta fortuna sono una vera rivelazione del momento. Si tratta di sottili catene color oro, con ciondolo portafortuna e qualche brillantino applicato sopra. Può trattarsi di chiavi, quadrifogli e piccoli ferri da cavallo. Insomma, basta scegliere piccoli amuleti gioiello, solo in base al proprio gusto.

Il kimono di seta decorato con paillettes è la spinta giusta per la sera. Si tratta di giacche dal gusto orientale, rese sfarzose da micro-brillantini altrettanto eccezionali.

La borsa del momento sembrerebbe, invece, quella peluche color rosa o fucsia con catena. Trattasi di tessuti veramente morbidi e confortevoli, perfetti per le sere fuori casa.

Dunque, fra le tendenze 2022 ci sono gonne grintose e questi gioielli portafortuna che ogni donna dovrebbe avere.

