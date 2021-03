Siamo probabilmente all’inizio di una nuova fase rialzista per i mercati azionari internazionali. Nonostante tutto, e nonostante molti continuino a ritenere che forse sia il momento di tirare i remi in barca, i prezzi continuano a salire. Complice di questo movimento, la continua rotazione settoriale ed il premio per il rischio ancora a favore dell’azionario ma soprattutto una “crescita economica” che continua a profilarsi sostenuta all’orizzonte. Inoltre, c’è da dire che le Banche centrali continuano a spingere per mantenere ciclo economico, tassi e inflazione nel giusto equilibrio.

Su quali settori intervenire e puntare nei prossimi giorni? Il nostro Ufficio Studi, ha appena pubblicato la seguente raccomandazione:

fra le azioni da comprare a Wall Street segnaliamo Baidu sottovalutate del 100%.

La società (NASDAQ:BIDU) che capitalizza a Wall Street circa 73,8 miliardi di euro, fornisce servizi di ricerca su internet principalmente in Cina.

Il titolo ha chiuso la giornata di contrattazione del 26 marzo al prezzo di 208,61 dollari per azione, in rialzo dell’1,97% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 174,05 ed il massimo a 354,82.

Analisi sommaria di bilancio

Si prevede che gli utili cresceranno del 6,41% all’anno mentre sono cresciuti del 1028,2% nell’ultimo anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (37 giudizi) stimano un fair value in area 300 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un target superiore ai 420 dollari.

Cosa dicono i grafici?

Il titolo dopo aver segnato il massimo annuale nel mese di febbraio, ha iniziato una verticale discesa. Negli ultimi giorni di contrattazione potrebbe essersi formato un segnale di acquisto?

Molti nostri indicatori, ci fanno ritenere che il ritracciamento che è stato forte, potrebbe essere vicino alla sua conclusione ma si devono attendere dei segnali di conferma in tal senso.

La strategia di investimento

Iniziare a comprare non appena si assisterà ad una chiusura giornaliera superiore ai 235,57 e continuare con gli acquisti al verificarsi di una chiusura settimanale superiore ai 265,57.

Investire sul titolo ci sembra una buona opportunità però meglio attendere le conferme dai prezzi come appena indicato.