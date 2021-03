Fra le azioni consigliate a Wall Street è il momento opportuno per comprare il titolo Costco Wholesale sottovalutato del 50%? La società che capitalizza in Borsa 147 miliardi di dollari, gestisce in diverse aree geografiche 796 magazzini in diversi settori delle aree merceologiche. I mercati azionari americani, contro tutto e tutti, continuano la loro ascesa. Il nostro parere, è che questo movimento possa continuare fra alti e bassi fino alla prima settimana di agosto, per poi lasciare spazio ad un anno di fase laterale ribassista.

Nell’ultimo periodo però, si continua a rafforzare la nostra tesi che vede una continua rotazione settoriale, movimento che rafforza la nostra previsione che non vede movimenti ribassisti nei prossimi 2/3 anni superiori al 20%. Ogni ritracciamento comunque, sarà come al solito una straordinaria occasione di acquisto in vista dei rialzi che potrebbero esserci almeno fino all’anno 2027.

Come sfruttare gli indici americani per guadagnare su tutti i mercati

Per questo motivo il nostro Ufficio Studi continua a concentrarsi sulle opportunità che continuamente offrono i mercati. Le migliori, sono quelle che ci permettono di comprare titoli sottovalutati in trend rialzista e, vendere quelli sopravvalutati in trend ribassista.

Analisi sommaria di bilancio

I guadagni sono cresciuti del 13,4% all’anno negli ultimi 5 anni e si prevede che gli utili cresceranno dell’8,47% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (34 giudizi) stimano un fair value medio in area 373,48 dollari per azione. I nostri calcoli invece, portano ad un fair value in area 500 dollari.

Come sono messi i grafici?

Il titolo (NASDAQ:COST) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione al prezzo di 331,14. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 307 ed il massimo a 380,80.

Ravvisiamo elevate probabilità che questo titolo possa iniziare a correre e che abbia già segnato il minimo annuale.

La nostra strategia di investimento

Comprare il titolo in chiusura settimanale superiore al prezzo di 336 dollari con stop loss di lungo termine a 306 ed obiettivo di medio lungo termine (12/18 mesi) in area 500.

Si procederà per step.