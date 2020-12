Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se abbiamo dei parenti a casa per la vigilia e desideriamo preparare un antipasto semplice ma gustoso, allora seguiamo qualche buon consiglio. Ecco fra i soliti antipasti per la vigilia di Natale eccone uno insolito da un gusto meraviglioso.

L’antipasto della vigilia

La vigilia per tradizione predilige i piatti a base di pesce. Ma oggi cerchiamo di andare oltre le solite fritture per scoprire un piatto fatto con il pesce azzurro, che oltre ad avere un sapore meraviglioso, sarà anche molto salutare e leggero. Prepariamo così le alici marinate agli agrumi.

Ingredienti per 4 persone

150 gr di alici; 4 mandarini; 2 limoni; erba cipollina q.b.; 2 cucchiai di olio extra vergine d’oliva; 200 gr di insalata verde fresca e tenera; 1 melagrana; sale iodato q.b.

Preparare le alici marinate

Se il piatto arriverà in tavola il 24 allora le alici bisogna prepararle il 20, cioè 4 giorni prima.

Si sfilettano le alici, si lavano bene in acqua corrente e si mettono in congelatore per 4 giorni a -18 gradi, avvolte in una pellicola per alimenti.

Ora si prepara il liquido di marinatura mischiando bene i succhi di limone e mandarino. Poi si frullano i chicchi di melograno con olio extra vergine di oliva con un mixer. Si separa il succo con un colino aggiungendolo a quello di limone e mandarini.

Successivamente s prendono le alici congelate e si lasciano nel composto di agrumi per 30 minuti, buttando poi il liquido della marinatura. Si lasciano in frigo dove finiranno di scongelarsi.

Presentazione in tavola. Fra i soliti antipasti per la vigilia di Natale eccone uno insolito da un gusto meraviglioso

In un piatto si crea una base di insalata verde e fresca su cui verranno poste le alici. Si aggiunge qualche spicchio di mandarino senza buccia per decorazione.

Si prepara con un frullatore a immersione o mixer un composto di olio evo, succo di mandarino e sale. Dopodiché si versa sulle alici, si lascia cadere un po’ di erba cipollina tagliuzzata e si presenta in tavola.

