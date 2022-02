Da diverse settimane, sulle nostre pagine tiene banco l’ipotesi che il ribasso possa essere finito. Siamo comunque giunti a un punto decisivo e domani scadranno dei setup mensili. A parer nostro proprio fra domani e lunedì i mercati confermeranno o meno se il bottom è stao fatto oppure ci attenderanno nuovi minimi per/entro la prima settimana del mese di marzo. Nei prossimi paragrafi, andremo a indicare quali sono le tendenze in corso e come regolarsi per i prossimi giorni e quale operatività mantenere.

Procederemo come al solito per gradi.

Alle ore 15:33 della giornata di contrattazione del 17 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.282

Eurostoxx Future

4.110

Ftse Mib Future

26.745

S&P 500 Index

4.440,49.

La previsione annuale scommette su ribassi fino al mese di giugno

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura dell’11 febbraio.



Fra domani e lunedì i mercati confermeranno o meno se il bottom annuale è stato già segnato. La mappa dei prezzi

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 15.003. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.731.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 4.029. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.250.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 26.230. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.325.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore a 4.364. Ribassi duraturi solo con una chiusura settimanale inferiore a 4.401.

Quale posizione di investimento mantenere in ottica multidays?

Flat sui mercati analizzati.

Cosa proiettare per la giornata di venerdì?

Gli oscillatori continuano a rimanere appiattiti e quindi risulta davvero difficile fare una previsione attendibile di brevissimo termine.