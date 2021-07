Al mare o in piscina spesso capita di voler immortalare un momento magico ed emozionante con una bella fotografia che duri in eterno. Eppure, se non si ha a disposizione un cellulare, una macchina fotografica o una GoPro resistenti alle immersioni in acqua, come fare?

In realtà, esiste un’alternativa che sicuramente è più economica rispetto al comprare uno degli oggetti appena elencati e continuando a leggere vedremo qual è.

Foto perfette anche sott’acqua con questo irrinunciabile accessorio che in pochi conoscono

Per riuscire a realizzare delle splendide foto sott’acqua non serve per forza acquistare un nuovo cellulare super resistente, una GoPro o addirittura una macchina fotografica. Basterà avere una cover waterproof.

Le cover waterproof sono delle cover impermeabili che permettono di fare foto anche sott’acqua semplicemente con il proprio cellulare. Infatti, sono il modo più semplice ed economico per poter avere ricordi unici e fotografie splendide dei propri viaggi al mare. Inoltre, il touchscreen funziona anche attraverso la cover, per cui questa cover permette di controllare messaggi e notifiche anche da sott’acqua.

Queste cover sono compatibili con tutti gli smartphone e sono un sacchetto impermeabile, in cui inserire il proprio cellulare, con chiusura ermetica. Questa chiusura è studiata per essere sicura e resistente, così da evitare spiacevoli incidenti potenzialmente letali per il proprio smartphone.

Inoltre, molte cover sono dotate si una striscia catarifrangente utilissima nel caso in cui il cellulare ci scivoli di mano.

Cover waterproof e non solo

Con questo irrinunciabile accessorio che in pochi conoscono sarà possibile fare foto perfette anche sott’acqua, ma non solo. Un ulteriore vantaggio di queste cover è che sono resistenti alla sabbia. Sembrerà banale, ma i danni che la sabbia riesce a provocare al proprio smartphone sono considerevoli. Infatti, questa si infila in ogni fessura del cellulare e può portare a gravi conseguenze. Ecco perché questa cover è utilissima anche per proteggere il proprio smartphone dalla sabbia.

Per cui, le cover waterproof sono l’accessorio indispensabile per delle foto perfette.