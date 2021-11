Fortunato chi ha sfruttato la ghiotta occasione di acquisto sul titolo SNAM annunciata in uno dei precedenti report dove avevamo fatto notare come il raggiungimento di nuovi massimi storici aveva provocato un salutare ritracciamento delle quotazioni. Il punto di approdo più probabile per questo ritracciamento era stato indicato in area 4,77 euro (I obiettivo naturale della proiezione ribassista di breve in corso). Nelle settimane successive la chiusura settimanale più bassa è stata proprio a 4,77 euro. Da quel momento in poi è partito un rialzo tuttora in corso.

A questo punto le quotazioni hanno ripreso la corsa verso gli obiettivi rialzisti che hanno la loro massima estensione in area 6,27 euro. Quindi, Fortunato chi ha sfruttato la ghiotta occasione di acquisto sul titolo SNAM offerta dal test con tenuta dell’importantissimo supporto in area 4,77 euro.

D’altra parte che il titolo SNAM sia un ottimo investimento nel lungo periodo è testimoniato anche delle serie storiche. Ricordiamo, infatti, come discusso ampiamente in un precedente report, che la probabilità per un investimento sul titolo SNAM con durata superiore ai 5 anni è del 100%. Siamo, quindi, in presenza di un titolo ideale per investimenti di lungo periodo.

D’altra parte il titolo offre un dividendo stabile il cui rendimento in tutti questi anni si è sempre mantenuto, mediamente, sopra il 5%. Inoltre secondo gli analisti nei prossimi tre anni è visto in crescita al 6%.

La valutazione del titolo SNAM

Che il titolo sia un ottimo investimento si evince anche dalla pubblicazione dei dati relativi ai primi nove mesi del 2021. Con ricavi in crescita a 2,3 miliardi di euro (+14,9% rispetto allo stesso periodo del 2020) e un utile netto che si è portato a 938 milioni (+7,4%) il 2021 si avvia a un’ottima conclusione. Inoltre, il gruppo guidato dall’ad Marco Alverà riconoscerà agli azionisti un acconto di 0,1048 euro per azione, in pagamento dal 26 gennaio 2022. Da notare che già il solo anticipo corrisponde a un rendimento di oltre il 2%.

Gli investitori, quindi, non devono farsi spaventare da un titolo che storicamente appare sempre sopravvalutato. Nel lungo termine, infatti, chi ha investito su SNAM ha sempre avuto un ottimo riscontro in termini di rendimento.

Secondo gli analisti che coprono il titolo SNAM, infatti, il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo medio in linea con le attuali quotazioni.

SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 24 novembre a quota 5,038 euro in rialzo dello 0,82% rispetto alla seduta precedente.