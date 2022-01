I nati sotto il segno dei Pesci non vedevano l’ora che il vento cambiasse. Dopo un anno difficile e carico di preoccupazioni e responsabilità ce n’era bisogno. Un po’ di fortuna sia in amore che nelle altre sfere affettive era tanto desiderata.

Nel mese di febbraio finalmente Giove userà la sua influenza per dare opportunità ai Pesci. Ma non solo, la sua influenza positiva si estenderà a tutti i segni d’Acqua. È proprio arrivato il momento per cavalcare l’onda e intraprendere quel percorso che avevamo lasciato da parte.

Sfruttando la scia positiva di questo particolare mese potremmo dare una svolta alla nostra vita. La fortuna è dalla nostra parte e questo ci permette di osare un po’ di più. Finalmente i Pesci possono togliere il freno alle loro passioni. Che si tratti della sfera amorosa ma anche di quella lavorativa.

Fortuna e amore dietro l’angolo per i Pesci ma anche per questi segni dello zodiaco a febbraio 2022

Si è già parlato delle incredibili soddisfazioni che attendono i nati sotto il segno dell’Acquario. Stessa sorte per questo inizio d’anno per tutti i segni d’Acqua.

I segni d’Acqua

Nello zodiaco i segni collegati all’elemento acqua sono i Pesci, il Cancro e lo Scorpione. Il simbolo di questo elemento è un triangolo a punta rivolta verso il basso. Le caratteristiche principali di questi segni sarebbero l’emotività, la sensibilità ma il tutto condito da una punta di mistero. Questa combinazione di caratteristiche fa di questi segni dei grandi amatori, passionali ed estrosi in tutte le loro sfumature.

Partendo dal segno dei Pesci è il momento giusto per allargare gli orizzonti lavorativi. Nuove proposte e offerte di lavoro stimolanti potrebbero farci anche cambiare carriera. Probabilmente si tratta dell’occasione che aspettavamo ed è il momento di coglierla al volo. Questo porterà ad un aumento consistente del salario che tanto desideravamo.

Il Cancro sfruttando sempre la spinta di Giove potrà finalmente uscire da qualche situazione un po’ spinosa. Perché no anche lasciare quel partner che ormai non sentiamo più di amare. Poi febbraio è il mese di San Valentino, chissà che non si conoscano persone nuove.

Per finire lo Scorpione

Un segno intuitivo e molto intelligente che saprà ribaltare a suo favore situazioni poco propizie. Sfruttando le sue qualità e l’incredibile creatività la buona sorte porterà grossi guadagni. Anche per quanto riguarda l’amore, finalmente tante problematiche potranno risolversi.

Quindi, un bel carico di fortuna e amore dietro l’angolo per i Pesci un po’ sfortunati nell’anno passato. Questo nuovo anno si prospetta pieno di cambiamenti che potrebbero stravolgere la vita. Nell’astrologia classica il pianeta che governa il segno dei Pesci dovrebbe essere Giove, il pianeta che influenza il Sagittario. Per questo motivo forse questi due segni fanno letteralmente faville e hanno una grande affinità. Se vogliamo conquistare l’uomo Sagittario però facciamo attenzione ad alcuni segni rivelatori.

