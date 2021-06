Negli ultimi mesi più volte il nostro Ufficio Studi si è interessato di questa società, analizzando i bilanci degli ultimi anni e la situazione grafica. Questo potrebbe essere un buon momento per lasciare alle spalle la fase laterale da inizio anno, perchè c’è un forte segnale rialzista per DigiTouch che ora potrebbe raddoppiare in pochi mesi.

Procediamo per gradi.

DigiTouch (MIL:DGT), ha chiuso la seduta dell’11 giugno al prezzo di 1,41 euro in rialzo del 4,44% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 1,175 ed il massimo a 1,47.

Analisi sommaria di bilancio

La società fondata nell’anno 2007 con sede a Milano fornisce servizi di marketing e trasformazione digitale in Italia e all’estero. Attualmente capitalizza in Borsa circa 19,1 milioni di euro.

Le raccomandazioni degli altri analisti (un solo giudizio) stimano un fair value in area 2,15 con una sottovalutazione interessante rispetto ai prezzi attuali. I nostri studi invece, basati sull’analisi dei bilanci degli ultimi 4 anni, sugli utili e ricavi e sulle prospettive future, giungono ad un calcolo di prezzo ancora più alto e con obiettivo in area 2,50 circa.

Cosa attendere da ora in poi e dopo la lunga fase laterale degli ultimi mesi?

Forte segnale rialzista per DigiTouch che ora potrebbe raddoppiare in pochi mesi

Prima una raccomandazione, la società non ha una capitalizzazione significativa e quindi con pochi volumi si potrebbe assistere a forti escursioni di prezzi ed ampia volatilità. Questo potrebbe portare anche a forti perdite in conto capitale. Quindi, chi decide di comprare questo titolo azionario, deve essere certo che l’investimento sia in linea con il proprio profilo di rischio.

Il nostro giudizio è Strong Buy Long term.

Per chi possiede il titolo come da nostre pregresse indicazioni, lo stop loss di lungo termine va messo a 1,25 ed obiettivo primo da raggiungere in 1/3 mesi in area 1,69/1,86 e poi 2,15. Supporto di breve termine a 1,32.

Si procederà per step.