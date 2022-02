Forte rimbalzo dai minimi dei mercati a cavallo del setup mensile. Siamo alla svolta oppure da domani nuovi ribassi?

Fra ieri e oggi è scaduto un setup mensile e nelle ultime ore abbiamo assistito a un forte rimbalzo dai minimi dei mercati.

Cosa attendere da ora in poi?

Se non assisteremo a inversioni rialziste nei prossimi giorni, gli obiettivi delle prossime settimane potrebbero essere di oltre il 10% inferiori ai livelli attuali.

Ora andremo a tracciare e monitorare i livelli operativi sui quali si basa la nostra strategia di investimento.

Alle ore 15:48 della giornata di contrattazione del 22 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.739

Eurostoxx Future

3.998

Ftse Mib Future

26.095

S&P 500 Index

4.350,20.

La nostra previsione annuale

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu il grafico dei mercati americani alla chiusura del 18 febbraio.



Forte rimbalzo dei mercati dai minimi a cavallo del setup mensile. Siamo alla svolta oppure da domani nuovi ribassi? Ecco cosa monitorare per i prossimi giorni

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 15.340. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.226.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.133. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.119.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 26.735. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 27.145.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 4.395. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.490.

Quale posizione di investimento mantenere in ottica multidays?

Short su Dax, Eurostoxx e Ftse Mib Future dal 21 febbraio. Short su S&P 500 dall’apertura odierna.

Nonostante il forte rimbalzo dai minimi odierni, il quadro tecnico non è cambiato. Domani quindi potrebbe aggiungere un tassello importante per capire le reali volontà dei mercati e per inquadrare meglio il rimbalzo odierno.

Cosa proiettare e come potrebbero muoversi i prezzi per la giornata di mercoledì?

Difficile fare una previsione attendibile.