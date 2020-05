Forte denaro sulla Borsa e Piazza Affari rialza la testa. Tra nuovi annunci di aziende farmaceutiche vicine al vaccino, speranze di una ripresa rapida dell’economia, voglia di ritorno a una vita normale. I listini, specie quelli americani, proseguono la corsa al rialzo.

I mercati azionari guardano avanti: un giorno sono carichi di entusiasmo. Quello dopo colpiti dalla disperazione più nera. A volte immobili perché non ci sono speranze fresche a cui attaccarsi e notizie negative che inducono alle vendite. Fatto sta che la Borsa americana continua a salire, che le Borse europee seguono e che Piazza Affari viene trascinata nel clima positivo.

Oggi l’indice azionario delle blue chip, l’Ftse Mib (INDEX-FTSEMIB), ha terminato la seduta in rialzo dell’1%, in scia alle altre Borse del Vecchio Continente. Ma aveva iniziato la giornata in un modo che peggio non poteva andare. Pronti, via e dopo un’ora la Borsa italiana era già sotto dell’1%. Si preannunciava una nuova seduta drammatica. Ma improvvisamente le sorti del listino cambiavano. Le forze in campo erano mutate. Le vendite lasciavano magicamente il posto agli acquisti, copiosi. Da non crederci.

All’ora di pranzo i prezzi avevano annullato le perdite e all’apertura di Wall Street, l’Ftse Mib iniziava la scalata verso l’alto. Una scalatina, ma sufficiente per farlo terminare in rialzo dell’1%. Se si pensa che a metà mattina perdeva l’1%, il guadagno da minimo a massimo della giornata sfiora i due punti.

Nessuna magia, l’inversione del trend è dovuto alle ricoperture

Ma cosa è accaduto? Quale magico fenomeno ha fatto invertire il trend improvvisamente? Nessuna magia e chi mastica un poco di Borsa, ovvero fa trading, potrà dirvi che dopo un’ora di contrattazione sono scattate le ricoperture. Ovvero gli acquisti di chi ieri ha venduto allo scoperto.

Operare allo scoperto significa vendere una azione che non hai. Ma a chi te la compra poi la devi consegnare. E per consegnarla se non la possiedi la devi comprare. Il meccanismo è semplice: io vendo a te oggi una azione a 10. Ma non ce l’ho. Confido che domani valga meno. Così il giorno dopo vado sul mercato e la compro magari a 8. Ho venduto a 10 una azione senza possederla, e il giorno dopo l’ho ricomprata a 8. E la speculazione allo scoperto è servita.

