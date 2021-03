Senza accorgercene, potremmo possedere degli oggetti che valgono una fortuna. Per alcuni di questi potrebbe essere necessario guardare nella nostra libreria: ci sono molti libri rari che fanno gola ai collezionisti. Ma anche i vinili, o i videogiochi vecchi possono valere un sacco di soldi.

Oggi invece vedremo qualcosa che ci mettiamo tutti i giorni per uscire, ma che forse sarebbe meglio mettere in vendita. Forse stiamo indossando proprio adesso un indumento che ci può far diventare ricchi.

Il reselling

Facciamo attenzione: le nostre scarpe potrebbero valere un patrimonio. Già, perché esiste un intero mercato dedicato alle scarpe rare che ha raggiunto cifre da capogiro. Stiamo parlando del mercato del reselling, che letteralmente significa “rivendita”. In sostanza, si tratta di acquistare scarpe di marche particolari, in particolare in edizione limitata, per rivenderle ad alti prezzi.

Questo è un fenomeno che si è visto con molta forza anche nel 2020, quando le scarpe della Lidl hanno fatto registrare il tutto esaurito in poco tempo. Poi, sono ricomparse in rete sul mercato secondario, dove venivano vendute anche per centinaia di euro.

Le più costose

Ci sono vari marchi che sono particolarmente ricercati dagli appassionati: Air Jordan, Nike, e Adidas Yeezy sono tra i più popolari. Per cui se abbiamo scarpe di questi marchi, andiamo a vedere se sono in buono stato e se valgono qualcosa. Sfortunatamente, quelle che valgono di più spesso sono delle edizioni limitate che non vengono vendute in negozio, ma solo tramite particolari lotterie sui siti dei produttori. Tuttavia, anche alcuni modelli venduti normalmente possono avere un buon valore.

Il punto di riferimento per i rivenditori di scarpe è il sito StockX. Qui si concentrano tantissime transazioni sul mercato del reselling, quindi cerchiamo se le nostre scarpe sono ricercate qui.

La più rara

Forse stiamo indossando proprio adesso un indumento che ci può far diventare ricchi. Controlliamo bene, e chissà, forse riusciremo a fare dei grandi affari. Se qualcuno è curioso di sapere qual è la scarpa più rara e desiderata del mondo, lo accontentiamo subito. Si tratta delle Nike Air Mag dedicate al film “Ritorno al futuro”: possono valere oltre 20.000€. Peccato che siano rarissime, perchè è una cifra che ci avrebbe fatto comodo.