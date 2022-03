Un documento molto importante e di cui non possiamo fare a meno, insieme alla carta di identità, è sicuramente il codice fiscale. È un codice rilasciato dall’Agenzia delle Entrate che serve per identificare tutti i cittadini italiani. Proprio per questo motivo ci viene chiesto in molte circostanze, ma a causa della sua lunghezza, molto spesso non riusciamo a ricordarlo a memoria. Intanto andiamo ad analizzare bene come è formato e quali sono le varie parti che lo compongono, in modo tale da rendere più semplice memorizzarlo e riuscire a ripeterlo ogni volta che ci verrà richiesto.

Il codice fiscale si compone di 16 caratteri tra lettere e numeri. Al suo interno sono racchiuse tutte le nostre informazioni di base, come il nostro nome e cognome, la nostra data di nascita e il luogo. Nello specifico ci sono 3 lettere per il cognome, 3 lettere per il nome, 2 numeri per l’anno di nascita, 1 lettera per il mese di nascita, 2 numeri per il giorno di nascita, con la particolarità che per le donne viene aumentato di 40, ovvero se il giorno di nascita è il 13 sul codice fiscale risulterà 53. Ed infine 1 lettera e 3 numeri per il luogo di nascita e ancora 1 lettera che rappresenta solo un carattere di controllo.

Anche per quanto riguarda la lettera che identifica il mese di nascita c’è una particolarità, perché la lettera che vediamo non corrisponde alla prima lettera del nostro mese di appartenenza, esistono infatti delle lettere stabilite dal Ministero delle Finanze e presenti in un elenco specifico, vediamole qui di seguito:

A – Gennaio

B – Febbraio

C – Marzo

D – Aprile

E – Maggio

H – Giugno

L – Luglio

M – Agosto

P – Settembre

R – Ottobre

S – Novembre

T – Dicembre

Forse non tutti sanno che per imparare a memoria questo lungo codice molto comune bastano pochi semplici passi

Nell’eventualità che avessimo due o più nomi dobbiamo tenere presente che sono considerati come un nome unico e che quindi vale sempre la regola per cui sono selezionate la prima, la seconda e la quarta consonante del nome, pertanto sul nome Linda ad esempio verranno selezionale LND, perché ci sono solo 3 consonanti, ma se ci fossero come secondo nome ad esempio Maria e come terzo Chiara, il sistema conterebbe come prima lettera la L come seconda la N e poi la M di Maria perché quella sarebbe la quarta consonate calcolando il nome per intero LindaMariaChiara.

Detto questo, forse non tutti sanno che per ricordarci il nostro codice fiscale, l’unico sforzo di vera memoria che dovremo fare, sarà quello di memorizzare le ultime 5 cifre, dato che si riferiscono al comune di nascita e ad un codice di controllo, che non possiamo ricostruire partendo dai dati già in nostro possesso.

Ora che abbiamo scoperto questi piccoli segreti basterà un po’ di allenamento e riusciremo a ripetere a memoria il nostro codice fiscale. Nel momento in cui ci verrà richiesto, avremo la possibilità di pensare al nostro nome e cognome, data di nascita e luogo per poter ricostruire mentalmente la sequenza e poterla ripetere senza problemi.