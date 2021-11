Quali sono i veri piaceri della vita? Sicuramente mangiare, certamente stare con il proprio partner, indubbiamente qualcosa di caldo quando fa freddo e di freddo quando fa caldo. E ancora, per alcuni dormire, per altri coccolarsi lungamente, per altri ancora godersi uno splendido panorama o farsi una bella risata. Ne potremmo aggiungere altri, a seconda dei gusti di ognuno di noi.

Se facessimo un ipotetico sondaggio e chiedessimo di stilare una lista di 3 soli piaceri, siamo quasi certi che molti ne indicherebbero uno ben preciso. L’immagine stessa del concetto di relax ci porterebbe a nominarlo. Chiudiamo gli occhi e pensiamo a uno dei gesti che possiamo associare a un’attività rilassante. In tanti ci ritroveremmo su un lettino sdraiati, a pancia in giù, con la schiena nuda, pronti a ricevere un massaggio.

Forse non tutti conoscono come questo intensa e benefica sensazione possa scaldare le nostre notti invernali

Riceverne uno, magari dalla persona amata, è ciò che in molti indicherebbero come uno dei piaceri principali della vita. Le Spa si chiamano centri di benessere non per niente! D’inverno, poi, con le temperature che si abbassano, probabilmente questa immagine diventa ancora più intensa.

Una tecnica in particolare suggeriamo di provare con l’inizio della stagione fredda. Il candle massage, in italiano massaggio con candela. Per fare questo, il nostro massaggiatore si dovrà munire di una candela cosmetica profumata. Starà a noi scegliere l’essenza. Ce ne sono di vari tipi, con odori più intensi o delicati a seconda dei nostri gusti. Per fare un trattamento di questo genere, dovremo anche creare l’atmosfera giusta. Luci possibilmente soffuse, la stanza dove avverrà il massaggio profumata, o con altre candele o con degli incensi. Un letto comodo e pulito e una musica new age di sottofondo.

L’ambiente è fondamentale per prepararci a questa esperienza. Ovviamente il massaggiatore dovrà sapere bene come agire sul nostro corpo per donarci relax e sensazioni piacevoli. Accendiamo la candela prescelta e aspettiamo un paio di minuti affinché inizi a sciogliersi la cera. Dopodiché verrà fatta colare sulla nostra schiena. Il contatto della cera calda con la nostra pelle nuda creerà subito un’emozione, che aumenterà quando il massaggiatore inizierà a spargerla.

I benefici del massaggio

Non dobbiamo temere che ci si possa scottare, perché questi tipi di candele hanno una temperatura di fusione che non supera i 45 gradi. Avvertiremo, quindi, un piacevole senso di calore che verrà unito al profumo che inizieremo a percepire. In più, gli oli e il burro contenuti nella cera andranno a nutrire la nostra pelle, rendendola molto morbida. Mezz’ora o quaranta minuti di trattamento da assaporare attimo dopo attimo. La bravura del massaggiatore sarà quella di estraniarci completamente durante questo periodo di tempo. Se poi fosse il nostro partner a farlo, allora dovremmo tenercelo ben stretto, perché questa è abilità per pochi. Forse non tutti conoscono come questo intensa e benefica sensazione possa scaldare le nostre notti invernali, è davvero giunta l’ora di scoprirla.