Lunghi o corti, mossi o lisci, i capelli sono un tratto distintivo di ciascuno di noi e la loro salute dipende da importanti gesti quotidiani.

Utilizzare uno shampoo non aggressivo ed un balsamo specifico, garantisce una chioma splendente e idratata. O almeno così crediamo. I capelli crespi dipendono da diverse cause, tra cui un’asciugatura errata e prodotti scadenti. Ma non è tutto.

Capelli fragili e che si spezzano, sono spesso il risultato di un lavaggio che può rivelarsi tutto fuorché un toccasana per una chioma lucente.

Forse non sappiamo che questo è un grande nemico dei capelli

Questo nemico è il calcare. Sfatiamo per prima cosa il mito della sua velenosità: alcuni credono che sia altamente nocivo per la salute dell’uomo, ma ciò non è affatto vero. L’acqua è calcarea, infatti, perché è ricca di minerali come il calcio, che la rendono più dura. Seppur ben tollerato dal corpo umano, il calcare non è però un alleato della pelle e dei capelli (anzi!).

Presente nell’acqua del rubinetto, proprio la stessa che usiamo per lavarci, il calcare si deposita sul capello e lo rende più debole.

In questo modo, sarà più esposto alle aggressioni del sole, del cloro e di tutti quegli agenti esterni che lo inaridiscono. Inoltre, i capelli aridi si spezzano più facilmente e perdono la loro naturale luminosità.

Possibili rimedi

Forse non sappiamo che questo è un grande nemico dei capelli, ma appena lo scopriremo toccherà correre ai ripari. Non si può cambiare l’acqua, questo è certo. Ma si possono trovare delle soluzioni alternative. Tra queste, un possibile rimedio consiste nell’utilizzare un soffione della doccia con il filtro anticalcare. Non è difficile da acquistare e ha un prezzo alquanto accessibile.

Per ovviare al problema, un altro rimedio è cospargere le punte dei capelli di olio di semi di lino una volta terminato lo shampoo. Senza risciacquo, questo prodotto consente all’intera capigliatura di riacquistare l’idratazione e la corposità perse a causa del calcare.