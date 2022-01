Le pulizie domestiche sono croce e delizia per tantissime persone. A dirla tutta, forse, sarebbe più appropriato dire che sono un peso per la maggior parte delle persone. Esistono anche tanti altri, però, a cui pulire casa piace, soprattutto per la soddisfazione di vederla poi pulita e splendente.

Indipendentemente dalla categoria a cui apparteniamo noi, in casa avremo sicuramente molti detersivi per le pulizie domestiche. Si va dal detergente per i piatti a quello per i pavimenti, il lucidante del parquet, i vari prodotti per la lavatrice e tanto altro.

Mille prodotti e pochi risultati

Questi prodotti costano parecchio e, spesso, non ci permettono neanche di ottenere i risultati sperati. Per questo motivo, potrebbe tornarci utile scoprire quanto segue.

Ognuno di noi ha già, in casa propria, il detersivo utile per svolgere qualsiasi mansione domestica. Si tratta di un prodotto sgrassante, pulente e lucidante, che potrebbe regalarci grandi soddisfazioni. Ecco di cosa si tratta.

Forse non lo sappiamo ma in casa abbiamo un detergente portentoso che basterebbe a fare molte delle pulizie domestiche

I detersivi, a volte, non si rivelano del tutto efficaci. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo detto che per far brillare la tazza del water ed eliminare gli aloni scuri sul fondo basta questo infallibile sgrassatore naturale.

Oltre a questo, un prodotto che potrebbe farci ottenere risultati davvero eccezionali è il detergente per i piatti. Siamo abituati a collegarlo esclusivamente alla pulizia delle stoviglie, ma questo è un errore.

Ecco quali pulizie domestiche può svolgere

Il detergente per piatti, infatti, è in grado di sgrassare, pulire e lucidare tantissime superfici. Ad esempio, nessuno avrebbe mai immaginato che questo prodotto fosse portentoso sugli occhiali.

Questi, infatti, diventano sempre unti e sporchi, a causa dei residui corporali con cui vengono a contatto, come sebo della pelle, forfora, ciglia e tanto altro. Incredibilmente, però, pochi sanno che per pulire perfettamente gli occhiali bastano questi 2 prodotti che abbiamo già in cucina, uno dei due è, appunto, il detersivo per piatti; ma non è tutto.

Pavimenti e forno lucidissimi

Il detergente per i piatti è perfetto anche per pulire i pavimenti. Grazie al suo grande potere sgrassante e lucidante, è un ottimo rimedio per eliminare anche lo sporco più resistente.

L’ideale sarà aggiungere in un secchio 3 litri d’acqua calda, una tazza di aceto bianco e qualche goccia di detersivo per piatti. Dopo aver lavato, dovremo sciacquare il tutto, per poter ammirare il grande risultato finale.

Ovviamente, la soluzione non è adatta a pulire il parquet o altri pavimenti creati con materiali più delicati.

Il vetro del forno e le sue pareti interne ci ringrazieranno

Anche il forno rientra tra le superfici che possiamo pulire col detersivo per i piatti. Per pulire l’interno delle pareti, ad esempio, dovremo mettere in una vaschetta dell’acqua calda e qualche goccia di questo prodotto. Lasciamo agire per qualche minuto e risciacquiamo.

Per il vetro del forno, invece, potremo creare un composto con bicarbonato, detersivo per piatti e un po’ d’acqua. Il composto non dovrà essere troppo liquido. Stendiamolo sul vetro del forno e lasciamolo in posa per una decina di minuti, quindi risciacquiamo. Dunque, ecco perché forse non lo sappiamo ma in casa abbiamo un detergente portentoso che basterebbe a fare tutte le pulizie domestiche.