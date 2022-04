Forse non ci avremmo mai pensato ma è questo il motivo ingannevole per cui frutta e verdura sono sempre all’inizio del supermercato

Ci sono alcune strategie di marketing davvero ingegnose ed efficaci. Queste si trovano in diversi aspetti della nostra vita quotidiana. E, essendovi abituati, non sempre riusciamo a riconoscerle e a captarle nell’immediato. Uno dei luoghi più ricchi di strategie di marketing è, senza alcuna ombra di dubbio, il supermercato. In questo caso, infatti, ritroviamo diversi modi di attirare il cliente. Si tratta di una pratica intelligente, che però può indurre a far spendere di più. Dunque, non ci avremmo mai pensato ma è proprio questo il posto in cui ci sono tante strategie di marketing.

Le tecniche dei supermercati che fanno spendere di più, eccone alcune da riconoscere in modo immediato

Quando entriamo nei supermercati, non ci rendiamo conto che, effettivamente, siamo letteralmente circondati da strategie di marketing. In questo modo, siamo indotti a restare più tempo all’interno del negozio e, ovviamente, anche a comprare più prodotti. Di alcune strategie, tra l’altro, avevamo già parlato in passato. Questo per permetterci di riconoscerle nell’immediato e, se lo volessimo, di sventarle. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo visto una tattica davvero efficace che potrebbe effettivamente farci comprare dei prodotti che non ci servono in alcun modo. E non è tutto. Anche in un altro articolo avevamo visto un trucco davvero intelligente che potrebbe far diventare più pesante il nostro carrello, anche se l’idea iniziale con cui siamo entrati nel supermercato era tutt’altra.

Non ci avremmo mai pensato ma è questo il motivo per cui frutta e verdura sono sempre all’inizio del supermercato e ci inducono a fare spese maggiori

Oggi vediamo un’ennesima strategia di marketing che riguarda proprio l’ingresso del supermercato. Quando vi facciamo il nostro ingresso, possiamo facilmente notare che troviamo sempre e subito frutta e verdura. Il loro posizionamento, però, non è assolutamente casuale. Infatti, la visione di questi prodotti, vivaci, allegri e colorati, ci metterà subito di buon umore. Questo vuol dire che, di conseguenza, saremo più propensi agli acquisti. Inoltre, la loro presenza all’ingresso ci farà sentire come se fossimo al mercato sotto casa, dandoci una parvenza di famiglia e di calore che ci farà sentire al sicuro e quindi più aperti ai prodotti che vedremo in un momento successivo. Dunque, forse non ci avremmo mai pensato ma è questo un modo in cui i supermercati mettono in atto il marketing.

Per evitare di farsi prendere dall’entusiasmo e spendere effettivamente di più, ricordiamoci di portare sempre una lista della spesa con noi e di seguirla in modo lineare e fedele. Inoltre, cerchiamo sempre di prendere un carrello o una busta della spesa che viene già da casa se non dobbiamo comprare prodotti per un mese intero. In questo modo, avremo poco spazio a disposizione e potremo evitare di riempirlo con prodotti che non ci servono.

Approfondimento

Proprio questo è il trucco completamente sconosciuto e davvero poco riconoscibile che molti supermercati usano per indurci a spendere di più