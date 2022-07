Tutti i nostri Lettori che possiedono un cane avranno certamente notato che ci sono volte in cui si ferma a mangiare l’erba. Posto che quella a bordo strada, piena di polvere e smog non sarebbe propriamente l’ideale, quando il nostro amico la mangia significa che ne sente il bisogno. Perché il cane mangia l’erba per strada, è la domanda spontanea. Potrebbe essere colpa dell’indigestione lenta o, addirittura della sensazione che il cibo non sia andato giù. Più o meno la stessa azione che faremmo noi assumendo una tisana digestiva o anche qualcosa di più potente. Attenzione, invece che se il nostro cane continua a mangiare erba e continua a vomitare, potrebbe essere il momento di rivolgerci al veterinario. Ma, tornando invece alle nostre erbe, andiamo a vedere quelle che il nostro cane mangia più spesso e quali sarebbero le loro caratteristiche.

Un’erba che alcuni mettono anche nelle pappe

Attenzione a quest’erba che molti metterebbero anche nelle pappe del loro cane, per il buon contenuto di vitamina C. Si tratta dell’acetosa, dal gambo lungo e la foglia ovale, che però disporrebbe di un altissimo contenuto di acido ossalico. Una sostanza che potrebbe causare però dei problemi alle loro vie urinarie.

Forse non ci abbiamo mai fatto caso ma il nostro cane quando esce non mangia un solo tipo di erba ma addirittura 3 e la risposta è davvero interessante

Alcuni dei nostri amici sono particolarmente ghiotti di trifoglio. Qui la forma la conosciamo bene, anzi, mentre loro si fermano a brucare, noi potremmo anche cercare un quadrifoglio portafortuna. Qui non ci sarebbero particolari indicazioni, secondo gli esperti, se non che il nostro amico, esagerando a mangiarne, potrebbe darsi a puzzette frequenti e maleodoranti.

A primavera ecco le foglie del tarassaco

Forse non ci abbiamo mai fatto caso ma il nostro cane a primavera potrebbe andare alla ricerca delle foglie di tarassaco. Quel fiore giallo spontaneo, che, in molte regioni è chiamato “pisciacane”, proprio per il suo rapporto diretto col quadrupede in questione. Così come noi a primavera cerchiamo vitamine e minerali, il nostro amico potrebbe andare a gustarsi delle foglie depurative di tarassaco. In qualche dieta energizzante e depurativa per i nostri amici il tarassaco sarebbe addirittura presente. E, a proposito di erbe depurative, meglio non dimenticarsi di quelle tisane che ci farebbero bene anche d’estate.

Lettura consigliata

L’errore da non commettere mai quando usciamo in passeggiata col cane