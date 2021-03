La nostra quotidianità, nell’ultimo anno, è sicuramente cambiata. La pandemia ha letteralmente trasformato la vita di tutti noi. Siamo stati costretti ad abbandonare le nostre abitudini. Abbiamo dovuto accettare di essere lontani da amici e parenti. Per la nostra sicurezza, e per quella degli altri, abbiamo dovuto sperimentare il lockdown. E anche i nostri acquisti e le cose che ora abbiamo in casa sono totalmente diversi. Infatti, forse non ce ne siamo resi conto, ma ecco gli oggetti diventati fondamentali nell’ultimo anno che hanno cambiato la nostra vita.

La mascherina

Come non potremmo iniziare questa lista dalla mascherina. Si tratta dell’oggetto più comune al giorno d’oggi, che è entrato prepotentemente a far parte della nostra vita. Non possiamo uscire senza, per proteggerci e per proteggere la salute di chi ci sta intorno. Questa ha sicuramente rivoluzionato totalmente il nostro modo di vedere le cose e di vivere.

Il tampone

Fino a un anno fa non conoscevamo neanche l’esistenza di questo oggetto, e oggi è diventato più che fondamentale. Il tampone, infatti, è ciò che assicura a tutti noi di non essere positivi al Covid-19. E, dunque, è ciò che ci permette di muoverci e viaggiare in totale sicurezza.

Il disinfettante per le mani

Di questo sicuramente avevamo già sentito parlare e molti di noi ne avranno anche fatto uso in passato. Ma mai come ora. Il gel per disinfettare le mani, ormai, è presente nelle borse e negli zaini di tutti noi. E non solo. Lo troviamo all’ingresso di ogni negozio, di ogni bar e di ogni ospedale. E tutti noi lo usiamo per essere sicuri e tranquilli.

Il termometro digitale e il saturimetro

Il termometro è sempre stato presente nelle case di tutti noi per misurare la febbre. Soprattutto durante il periodo invernale. Ma mai avremmo pensato di vederne uno digitale all’ingresso di ogni ristorante, di ogni negozio e di ogni bar. Allo stesso modo, il saturimetro era un oggetto di cui nessuno aveva bisogno prima della pandemia. Ma ora, molti lo hanno comprato per controllare spesso il grado di saturazione di ossigeno all’interno del sangue e la propria frequenza cardiaca.

Il lievito e i vestiti comodi

Vorremo chiudere questo articolo con una nota di leggerezza e ironia. Infatti, i due oggetti appena indicati, sembra siano diventati imprescindibili nell’ultimo anno. Tutti noi ricordiamo certamente l’assalto al lievito avvenuto all’inizio del lockdown. I supermercati, infatti, in poche ore ne erano completamente sprovvisti. Al tempo stesso, anche i vestiti comodi sono entrati a far parte del nostro armadio. Si sono moltiplicati, per molti di noi, tute e pigiami, così da stare più comodi in casa e godersi il relax.

E quindi, forse non ce ne siamo resi conto, ma ecco gli oggetti diventati fondamentali nell’ultimo anno che hanno cambiato la nostra vita.