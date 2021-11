La nostra amata dieta mediterranea è una delle più complete e varie in assoluto. Ci sono legumi, frutta, verdura, carne, pesce e latticini. Praticamente di tutto. Ma anche all’interno di questo regime alimentare esistono pietanze cosiddette “salva-tempo”, perché facilissime e veloci da preparare. Una delle principali sono le uova. Esistono mille modi per portarle in tavola, e oggi noi di ProiezionidiBorsa ne sveleremo uno davvero sfizioso. Forse non abbiamo mai cucinato così le uova ma se le proviamo non riusciremo più a smettere. Allacciamo le cinture perché con pochi comuni ingredienti creeremo un piatto degno degli chef stellati. E ci basterà appena mezz’ora di tempo per stupire tutta la famiglia.

Forse non abbiamo mai cucinato così le uova ma se le proviamo non riusciremo più a smettere

Moltissimi di noi cuociono le uova strapazzate, al tegamino o sode. Oppure le usano abbinate alle verdure per realizzare sfiziose frittate. In pochi, però, sanno come trasformarle in un piatto gourmet. Almeno fino a oggi. Stiamo, infatti, per svelare la ricetta delle uova in cocotte in versione tipicamente italiana.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Per quattro porzioni ci serviranno:

4 uova di media grandezza;

4 cocotte in porcellana resistente al forno;

1 etto di crescenza;

4 filetti di acciughe;

passata di pomodoro;

20 grammi di burro;

sale e pepe per condire;

un rametto di rosmarino;

origano.

Prima di proseguire con la ricetta, un’importante avvertenza. Le uova hanno ottime proprietà nutrizionali e sono utilissime per rifornire il corpo di vitamine e minerali. Purtroppo, però, sono anche una notevole fonte di colesterolo ed è sempre meglio consultare il parere di un medico prima di consumarle. L’allergia alle uova è anche una delle più comuni tra i più piccoli. Anche in questo caso, è fondamentale affidarsi al parere di uno specialista prima di mangiarle.

Come prepararle

Partiamo dalla preparazione delle cocotte. Copriamo il fondo col burro e versiamo su ognuna di esse la passata di pomodoro.

Rompiamo un uovo in ogni ciotola di porcellana e regoliamo di sale e pepe. Sopra ogni uovo mettiamo un cucchiaio di crescenza.

Siamo quasi pronti. Mettiamo un filetto di acciughe in ogni cocotte e accendiamo il forno a 160 gradi. Impostiamo la cottura statica e prendiamo 20 minuti di tempo.

Non ci resta che aspettare, togliere le uova dal forno e guarnirle con origano e rosmarino. In appena mezz’ora di tempo, abbiamo creato un piatto degno di un ristorante stellato e dal tipico sapore italiano.

Per accompagnare le uova in cocotte lo chef consiglia un vino bianco secco e non troppo strutturato. O in alternativa un prosecco fresco.

Approfondimento

Davvero in pochi cucinano così le melanzane ma se le proviamo probabilmente non torneremo più indietro