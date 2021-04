Forse molti di noi non sanno che questo insospettabile elemento è presente nell’acqua che beviamo ogni giorno! Si tratta, incredibile ma vero: dell’arsenico! Esso è un semimetallo tossico, che viene assunto dall’uomo principalmente a mezzo di acqua e cibo. La presenza del medesimo nelle acque potabili, in Italia, è tenuto sotto controllo dalle AUSL locali territorialmente competenti, sulla scorta delle indicazioni del Ministero della Salute. Comunque una cosa è certa: l’arsenico è un elemento molto dannoso per la nostra salute, tanto che l’IARC, cioè l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, lo ha classificato nella categoria 1, ossia tra gli elementi più cancerogeni per l’uomo.

I rischi a cui si va incontro sono molto elevati, consistendo in: tumori alla vescica, ai polmoni, alla pelle e problemi cutanei. Inoltre, esso ha effetti anche sull’apparato circolatorio, aumentando il rischio di infarti e, comunque, di malattie cardiovascolari. Naturalmente, questi effetti si riferiscono ad alte concentrazioni di arsenico.

Tuttavia, è bene sapere che esso è presente, seppure in minima a quantità, nell’acqua. Ma, vediamo quali sono i controlli operati in merito e quando esso è reputato tollerabile dal corpo umano.

Arsenico nelle acque potabili

Nel 2010 è stata pubblicata un’indagine, realizzata nell’ambito del progetto Atlante Europeo dell’EuroGeoSurveys Geochemistry Expert Group. Grazie ad essa, è stato possibile conoscere tutte le percentuali di arsenico presenti nelle acque europee. In particolare, quelle italiane presentano concentrazioni che non superano i 10 microgrammi per litro, percentuale massima consentita dalla legge.

Queste, dunque, sono le tabelle dalle quali sono evincibili i livelli di arsenico nelle acque generalmente più utilizzate:

acqua Gaudianello: 0,619; acqua Santacroce: 0,124; acqua San Benedetto: 0,468; acqua Leggera 4,650; acqua Lilia 1,900; acqua Sveva 2,740; acqua Ferrarelle 6,810; acqua Lete 0,759; acqua Lieta (Conad): 0,238; acqua Galvanina: 0,162; acqua Monte Cimone (Coop): 0,098; acqua di Nepi: 5,710; acqua Claudia: 0,059; acqua Egeria: 8,910; acqua Fiuggi: 1,850; acqua Boario: 0,056; acqua Coop sorgente Grigna: 0,390; acqua Levissima 6,200; acqua Norda (Nuova Acqua Chiara):

0,161; acqua Norda Sorgente Daggio: 3,730; acqua San Pellegrino: 1.380; acqua Sant’Antonio: 0,475; acqua Vitasnella: 0,117; acqua Vera: 1,410; Acqua Gaia: 0,248; Acqua Nerea 0,102; acque Alpi Cozie: 1.040; acqua Alte Vette: 0,407; acqua Crodo Liesel 0,088; acqua Sangemini: 0,204; acqua Cime Bianche: 0,798; acqua Lauretana 0,019; acqua San Bernardo: 0,489; acqua Sant’Anna:1.310; acqua Sant’Anna (Fonte Vinadio): 5.220; acqua Candida: 5.410; acqua Fonte Fria: 5.690;

acqua Isola Antica: 7.440; acqua Pejo: 0,091; acqua Fonteviva 0,153; acqua Panna: 0,355; acqua Uliveto: 0,088; acqua Fabia: 0,404; acqua Rocchetta: 0,198; acqua Viva: 0,109; acqua Dolomiti (Esselunga): 0,533; acqua Guizza: 0,428; acqua Recoaro: 0,054; acqua San Benedetto: 0,468; acqua Vera 1,410.

Considerazioni

Abbiamo iniziato dicendo che forse molti di noi non sanno che questo insospettabile elemento è presente nell’acqua che beviamo ogni giorno. Siamo arrivati a conoscere i valori di arsenico presenti nelle acque in bottiglia più famose e maggiormente consumate in Italia. In proposito, come indicato, la legge pone come limite massimo di arsenico presente nell’acqua in bottiglia il valore di 10 microgrammi. Tuttavia, non sussiste l’obbligo di indicarne i valori sull’etichetta. Quindi, se non siamo specificamente informati sull’argomento, non sapremo mai quali tipi di acque contengono una maggiore quantità di arsenico e quindi ci sarà precluso poter adottare una scelta consapevole al riguardo.