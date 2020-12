Forse è il momento di mettere da parte questi prodotti per comprarne altri migliori

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Alcuni prodotti li compriamo perché ci piacciono e perché pensiamo che siano i migliori. Invece ci dobbiamo ricredere per quei prodotti da forno che derivano da farina bianca. Prima, infatti, si mangiavano quelli esclusivamente prodotti con farina integrale, con notevole beneficio per la salute. È allora forse giunto il momento di mettere da parte questi prodotti per comprarne altri molto migliori.

Un chiarimento

Esistono due tipi di farina in commercio, quelle prodotte dal grano tenero con cui si fanno i dolci, il pane e la pizza, e quelle di grano duro, dette “semole” da cui si ricava la farina più consistente e buona per la pasta. La farina di grano duro è utilizzata anche in alcuni pani speciali, come il famoso pane di Altamura.

Se della farina di grano duro, che è veramente duro anche da lavorare, si ricavano 3 tipi di farine da quella di grano tenero se ne ricavano ben 5 tipi diversi.

Problemi con la farina di grano tenero

I chicchi di grano tenero sono sottoposti a “raffinazione progressiva”, si passa così dalla farina integrale che contiene tutto il chicco compreso la crusca, alla farina 00 che contiene solo il 50% del chicco. Alla farina 00 è tolto tutta la crusca e il germe, e resta solo il corpo.

La crusca e il germe sono le due parti del chicco più ricche di sostanze nutritive. È come se da una bistecca si togliesse tutta la carne e rimane solo l’osso con un minimo di carne attaccata. Infatti la crusca che va via contiene fibre, vitamina B e sali minerali. Mentre il germe è ricco di vitamine B ed E, grassi polinsaturi, minerali, composti fenolici e antiossidanti. In pratica la farina 00 ha un potere nutrizionale di gran lunga inferiore rispetto alla farina integrale.

Inoltre si pensa che possa provocare problemi di salute, provocando il sovrappeso e anche possibili problemi legati al tasso glicemico nel sangue.

La soluzione. Forse è il momento di mettere da parte questi prodotti per comprarne altri migliori

La cosa migliore sarebbe di dare più spazio alle farine integrali, per un’alimentazione più vera e naturale, ma soprattutto ricca di sostanze importanti per l’organismo. In fondo perché acquistare dei dolci o del pane o della pasta fatte con farine poco nutrienti, se è possibile acquistare quelli fatte con la farina integrale? Ci sono delle eccezioni naturalmente, legate a singoli problemi di salute e queste vanno regolate col medico di fiducia.

