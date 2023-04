Forno pulito e disincrostato senza fatica: puoi farlo in 3 mosse con il metodo orientale dei 7 minuti

Pulire il forno? Forse è uno dei lavori più pesanti e faticosi che ci siano. Qualcosa che vorremmo sempre rimandare. Ma qualche volta non si può proprio e, armati di pazienza, siamo costretti ad affrontare la situazione. Ecco come fare.

C’è un modo per avere il forno pulito e disincrostato senza fatica? Ci sono sicuramente delle tecniche che semplificano il lavoro e lo rendono più veloce e più leggero, ma forse la vera rivoluzione è cambiare il nostro approccio alla cura della casa. Se cerchiamo ispirazione nella cultura di altri Paesi, forse anche pulire il forno può diventare un’attività meno pesante.

Il metodo orientale dei 7 minuti

I monaci buddisti considerano la cura della casa una forma di meditazione e dedicano a questa attività un tempo stabilito. In genere si tratta di circa 30 minuti al giorno ma ripetuti quotidianamente. La particolarità del metodo è che, se non portano a termine un lavoro, lo interrompono e lo riprendono il giorno successivo. In questo modo la cura della casa ha un suo spazio preciso nella routine quotidiana e non invade quello delle altre attività.

Il vantaggio è che, con un po’ di organizzazione, si riesce ad avere sempre tutto pulito e in ordine, che in fondo è anche un modo per stare in armonia con lo spazio che occupiamo. In questa ripartizione del tempo la pulizia del forno non può occupare più di 7 minuti.

Prima mossa

La prima mossa è quella di procurarsi tutto il necessario prima di iniziare il lavoro. Che cosa occorre? Innanzitutto delle spugne per rimuovere le incrostazioni, poi dei panni in microfibra per asciugare e per lucidare il vetro dello sportello, infine degli spazzolini per raggiungere gli angoli più difficili. Per questa operazione occorre non più di un minuto. Come detergenti useremo solo ingredienti naturali. Infatti i detersivi in commercio per la pulizia del forno sono molto aggressivi, spesso a base di soda caustica e solventi tossici. Possono risultare irritanti e dannosi per l’ambiente.

La seconda mossa è quella di ammorbidire le incrostazioni. Per fare questo versiamo nelle leccarde del forno una quantità abbondante di Coca Cola e accendiamo il forno alla temperatura di 200° per circa venti minuti o fino a evaporazione della bevanda. Se ci sono incrostazioni, possiamo versare una piccola quantità del prodotto direttamente sullo sporco. Anche per questa operazione non occorre più di un minuto.

Ecco come avere il forno pulito e disincrostato senza fatica

Ora possiamo asportare lo sporco, che verrà via facilmente con una spugna. Per gli angoli difficili possiamo usare uno spazzolino. Asciughiamo poi con un panno in microfibra. Per questa operazione occorrono cinque minuti. In sette minuti il forno è pulito. Non laveremo direttamente le griglie, ma le metteremo nella lavastoviglie. Si sgrasseranno perfettamente senza fatica.

Se il forno è particolarmente sporco possiamo intervenire dopo l’ammollo con un composto di sale e bicarbonato. Mescoliamo due cucchiai di sale grosso con due cucchiai di bicarbonato. Aggiungiamo acqua per formare una miscela morbida ma non troppo liquida. Applichiamo sui punti ancora incrostati ed eventualmente aiutiamoci con una spugnetta leggermente abrasiva.