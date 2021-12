Che sia dopo le feste di Natale o solo per la normale pulizia di routine, il forno sporco è uno dei peggiori incubi di qualunque cuoco. Bastano pochi gesti e qualche piccola disattenzione e può diventare davvero difficile arrivare a pulire ogni angolo. La scelta migliore non è altro che cercare di tenerlo pulito il più possibile e rimuovere subito i residui appena si formano.

Oltre a questi, però, esistono anche dei trucchi e dei semplici suggerimenti che ci possono aiutare a risparmiare tempo e fatica durante la pulizia. Ecco allora come tenere il forno pulito anche dopo cenone e pranzo di Natale grazie a questi 5 consigli furbi.

Cucinare il cibo al chiuso

Il primo e forse più semplice tra gli accorgimenti che potremmo mettere in atto è sicuramente quello di evitare di sporcare il forno. Se stiamo preparando un piatto che potrebbe schizzare durante la cottura, dovremmo allora utilizzare un coperchio. Cucinare usando terrine e padelle in ghisa con coperchio aiuterà a ridurre di gran lunga lo sporco all’interno del forno. In questo modo eviteremo proprio di pulire, salvando tempo ed energia per altre attività più importanti.

Un’altra idea ancora sarebbe quella di utilizzare i sacchetti per la cottura nel forno. Questi oggetti sono fatti in un materiale particolare, che permette al calore di avvolgere la carne e di cuocerla uniformemente. Un altro pregio di questo metodo è poi quello di trattenere l’umidità, evitando che il cibo si secchi e il forno si sporchi. Grazie a questi sacchetti, allora, risparmieremo tempo per ben due volte: riducendo sia le tempistiche di cottura sia il tempo che poi impiegheremmo per pulire.

Forno pulito anche dopo cenone e pranzo di Natale grazie a questi 5 consigli furbi

Un altro suggerimento importante è poi quello di usare la funzione di pulizia quando integrata nel forno. Non sono in molti a sapere che alcuni forni sono autopulenti e che con il pulsante giusto potremo risparmiare una quantità non indifferente di tempo. Avremo, allora, a portata di mano un metodo per incenerire qualunque tipo di residuo, che andremo poi a togliere quando questo si sarà raffreddato.

Oppure, ancora, dovremmo abituarci a posizionare un po’ di stagnola o carta forno, sotto qualunque pentola o alimento quando decidiamo di usare il forno. Utilizzare questo accorgimento ci permetterà di sporcare la superficie di queste invece che del forno stesso. Basterà allora eliminare la carta e il forno sarà sempre bello e pulito come quando appena acquistato.

Per finire, dovremo sempre ricordarci di usare ogni tanto dei detergenti molto delicati. Normali detersivi, infatti, non sono efficaci perché non pensati per olio e residui di bruciato, ma anzi rischiano di rovinare il forno. Basterà una spruzzata di spray detergente ogni tot per avere il risultato tanto sperato.

