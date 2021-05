Strofinandolo tra le mani rilascia immediatamente un profumo inebriante e persistente.

Piantandolo in giardino si trasforma in una bellissima pianta decorativa. Coltivandolo in vaso permette di avere un aroma a portata di mano che arricchisce tantissimi piatti. Impiegandolo in cosmetica, dona innumerevoli benefici alla pelle e al corpo.

Stiamo parlando del rosmarino, una pianta aromatica molto diffusa nel Mediterraneo, che può crescere anche spontaneamente, molto comune nelle fasce costiere. Essendo una pianta rustica non ha bisogno di particolari cure per svilupparsi, quindi regala grandi soddisfazioni anche se piantata in un vaso sul balcone.

Un rimedio naturale per la pulizia della casa

Tutti conosciamo l’impiego del rosmarino come spezia profumata in cucina o come profumatore naturale per i nostri armadi. In pochi, invece, sanno che il rosmarino, grazie agli olii essenziali in esso contenuti, è un potente sgrassatore contro l’unto più profondo che si annida in cucina. Da oggi, infatti, fornelli splendenti e liberi dal calcare grazie a questo semplice rimedio naturale che farà risparmiare un sacco di soldi. Ecco come preparare un potente sgrassatore naturale utilizzando tre ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Ingredienti

Innanzitutto, è necessario recuperare tutte le materie prime: 3 rametti di rosmarino, 3 bucce di limone, 3 tazze di acqua, 3 tazze di aceto. Quindi versare tutti gli ingredienti in un contenitore e lasciare in infusione per almeno 10 giorni in un luogo buio e asciutto. Il rosmarino e i limoni rilasceranno i loro olii essenziali che, uniti, al potere sgrassante dell’aceto, saranno efficaci anche contro lo sporco più difficile.

Come usare lo sgrassatore naturale

Passato questo lasso di tempo, sarà necessario filtrare il composto per eliminare tutti i residui di rosmarino e limone. Il consiglio è di versare lo sgrassatore così ottenuto in un contenitore dotato di spruzzino. Ora non resterà che spruzzarlo sulle superfici della cucina, dei fornelli, ma anche del forno e cappa. Sarà incredibile notare come le macchie di olio, unto e grasso andranno via con una sola passata di straccio!

Da oggi, fornelli splendenti e liberi dal calcare grazie a questo semplice rimedio naturale che farà risparmiare un sacco di soldi!

