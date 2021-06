Una ricetta semplice e gustosa, perfetta per tutte le stagioni e per tutte le occasioni.

Ideale come pranzo domenicale, per una cena con amici o da portare in gita fuori città.

Spesso si ha voglia di preparare qualcosa di buono e sfizioso che non richieda tempo e fatica ai fornelli.

Il riso gratinato al forno è un piatto delicato e saporito, pratico e veloce, che si può preparare in anticipo e gratinarlo poco prima di servirlo.

Ideale se si ha del riso avanzato come perfetta soluzione anti spreco.

A differenza dei timballi, per velocizzare il tutto, il riso non viene “risottato” ma semplicemente lessato, ottenendo gli stessi ottimi risultati.

Formidabile, raffinato, super gustoso riso filante, una delizia dal successo assicurato.

Ingredienti per 4 persone

a) 400g di riso carnaroli;

b) 500g di besciamella;

c) 150g di prosciutto cotto a dadini o speck;

d) 300g di mozzarella;

e) 50g di parmigiano;

f) 50g di pane grattugiato o q.b.

Ingredienti per la besciamella

a) 500g di latte;

c) 25g di burro;

d) 25g di farina;

e) noce moscata.

Per una besciamella più leggerà si può utilizzare il latte parzialmente scremato e sostituire il burro con la margarina.

Prima di tutto preparare la besciamella facendo sciogliere il burro in un tegame, aggiungere la farina setacciata e far incorporare bene.

Togliere dal fuoco e versare a filo il latte precedentemente riscaldato.

Far amalgamare e rimettere sul fuoco a fiamma bassa, girare di continuo con le fruste. Non appena inizierà ad addensarsi sul fondo, spegnere. Salare ed aggiungere un po’ di noce moscata.

La besciamella deve risultare fluida e senza grumi.

Successivamente lessare il riso, scolarlo molto al dente.

Prendere una teglia non molto grande, versare sul fondo un cucchiaio di besciamella e ricoprire con metà del riso.

Aggiungere il prosciutto e mozzarella a dadini.

Ricoprire con metà della besciamella.

Formare un secondo strato con il riso, ricoprendo con la restante besciamella.

In un ciotola amalgamare il parmigiano con il pane grattugiato e versarlo sull‘intera superficie del riso. Unire qualche fiocchetto di burro che agevolerà la gratinatura.

Infornare in forno preriscaldato per 15 minuti a 170/180 gradi, poi altri 5 minuti azionando il grill, in modo che si formi una bella crosticina dorata.

Ecco dunque il formidabile, raffinato, super gustoso riso filante, una delizia dal successo assicurato.

Approfondimento

