Formidabile non solo con la pasta, ma ottimo se utilizzato anche in questo modo 

D’estate si è sempre alla ricerca di qualcosa di fresco, leggero e semplice da preparare.

Paste fredde, secondi piatti veloci, contorni che non richiedono grandi tempi di cottura, sono alla base della cucina durante il periodo di gran caldo.

Un primo piatto ottimo da gustare sia caldo sia freddo è quello realizzato con il pesto.

Il pesto è uno dei condimenti più conosciuti ed amati nel mondo.

Il pesto per eccellenza é quello genovese, un classico della tradizione italiana, un jolly in cucina utilizzato per condire paste, crostini e secondi piatti.

Ma se si è stanchi della solita pasta al pesto ecco che si può utilizzare questa golosissima salsa per condire anche secondi piatti.

Un’idea molto golosa è quella degli involtini di pollo con speck, formaggio e pesto, proposti nella doppia variante di cottura, al forno o in padella.

Ingredienti per 4 persone

a) 8 fettine di petto di pollo tagliate molto sottili e strette;

b) 8 fettine di speck,

c) 8 fettine di formaggio filante;

d) 8 cucchiaini di pesto genovese;

e) una noce di burro o margarina;

f) olio evo q.b.

g) farina q.b.

h) salvia e rosmarino per la cottura in padella;

i) 1 cipolla piccola;

l) mix pane grattugiato e parmigiano per la cottura in forno;

m) vino bianco.

Procedimento

Distendere le fettine di petto di pollo e farcirle singolarmente con un cucchiaino di pesto, una fettina di speck e una di formaggio.

Arrotolare bene su se stessa, chiudere con uno stuzzicadenti.

Passare gli involtini nella farina.

In una padella mettere una noce di burro e un po’ di olio, tagliare a fettine sottili la cipolla e far cuocere giusto qualche minuto.

Aggiungere gli involtini, spezie e sale, far cuocere a fiamma vivace girando di tanto in tanto.

Far rosolare, aggiungere il vino bianco e far evaporare.

Una vera bontà!

Per la cottura al forno seguire lo stesso procedimento di farcitura.

Una volta avvolti spennellare gli involtini con un po’ di olio e ripassarli nel mix di pane grattugiato.

Prendere una teglia rivestita da carta da forno, adagiare gli involtini impanati, e aggiungere un filo di olio e qualche fiocchetto di burro su ciascuno di essi.

Infornare in forno già caldo a 180 gradi per 20/30 minuti fino alla doratura desiderata.

Ottimi anche al forno, leggeri e light.

