Anche se il lockdown è finito, il trend del food delivery non si arresta. Molti ristoranti hanno chiuso la sala e tengono aperta solo la cucina e si sono organizzati con un manipolo di corrieri detti ‘riders’. Essi offrono cibo di qualità direttamente a casa propria, insomma, non è più un lusso. Glovo, Just Eat o Deliveroo si occupano di breakfast, pranzo e cena. Basta prenotare e pagare tramite l’applicazione del servizio per ricevere quel che si desidera. Si può tracciare l’ordine e infine viene richiesto di valutare la propria esperienza.

Food delivery, un trend che non si arresta

Questo servizio si è mostrato il più delle volte molto efficiente e i consumatori sono stati molto soddisfatti. Il cibo arriva caldo, grazie ai contenitori trasportati dai riders su moto o biciclette elettriche. Il food delivery è una soluzione utile, soprattutto per gli studenti che cercano piccoli lavori per mantenersi all’ università. Dispongono di un telefono per avvertire in caso di ritardi, ma succede di rado. Vediamo chi sono i principali operatori.

Con Glovo, cibo, farmaci e cosmetici

Glovo è una startup spagnola, fondata nel 2015 a Barcellona. Attraverso l’applicazione di Glovo, è possibile non solo ordinare cibi, ma anche altri prodotti (per esempio prodotti farmaceutici e cosmetici). I fondatori di Glovo sono Oscar Pierre e Sacha Michaud. Glovo offre il suo servizio in più di duecento città nel mondo. Deliveroo invece è un servizio nato nel 2013 nel Regno Unito, nello specifico con sede a Londra. Questa società guadagna attraverso una commissione addebitata non solo al ristorante, ma anche a colui che richiede il servizio. I fondatori sono Will Shu e Greg Orlowski. A Londra, ma anche in Italia, la posizione di questi lavoratori è stata oggetto di regolamentazione anche in Italia.

Trieste, Napoli e Bari le città più ‘affamate’

Food delivery, un trend che non si arresta. In Italia, la città con la maggiore quantità di ordini a domicilio é Trieste, al secondo e terzo posto seguono Napoli e Bari. In Danimarca è nato un altro player di successo che lavora anche da noi, Just Eat, un servizio di spedizione pasti fondato agli inizi del 2000. A partire dal 2006 è nato anche Just Eat Uk. Tra le pietanze più ordinate da casa troviamo piatti tipici della cucina italiana, come la pizza oppure cibi fast food (per esempio hamburger del McDonalds, del Burger King o dell’Old Wild West).

In ascesa la cucina etnica

Molto amate sono anche la cucina giapponese e quella cinese. In genere la cucina etnica è molto apprezzata dai consumatori del food delivery, sono in cima alla top list anche la cucina libanese e thailandese. Altri consumatori preferiscono ordinare cibi più salutari, il tipico healthy food, come pizze senza glutine, il poké, le vellutate e l’avocado Burger.