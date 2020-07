Fondo perduto anche per le società in liquidazione. Il chiarimento, oltre ad altre novità, arriva con la circolare numero 22/E del 21 luglio 2020.

Con questo provvedimento, dunque, anche le società in liquidazione, potranno avere accesso ai fondi già previsti per le persone fisiche titolari di partita Iva, e le società.

Per accedere al contributo occorre precisare che è necessario soddisfare una serie i requisiti, che vogliamo oggi illustrarvi.

Fondo perduto anche per le società in liquidazione : i requisiti

In primis possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio anche le società in liquidazione (anche volontaria) ma solo laddove la fase di liquidazione sia stata avviata successivamente al 31 gennaio 2020.

Inoltre, l’ammontare di ricavi o compensi conseguiti nel 2019 non deve essere superiore a 5 milioni di euro.

Oltre a ciò è necessario che sia presente una o più delle seguenti ulteriori condizioni:

ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;

inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;

domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza dacCoronavirus).

Gli aiuti possono essere inoltre concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019.

In questo caso le condizioni da rispettare sono le seguenti:

a)le imprese non devono essere soggette a procedure concorsualiper insolvenza ai sensi del diritto nazionale;

b)le imprese non devono aver ricevuto aiuti per il salvataggio, che non siano stati rimborsati;

c)le imprese non devono aver ricevuto aiuti per la ristrutturazioneed essere ancora oggetto di un piano di ristrutturazione.

Come e quando presentare la domanda ?

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate

E’ possibile farlo, attraverso procedura telematica, accedendo direttamente dal sito con le proprie credenziali o tramite intermediario abilitato.

In qualità di esperti del team di ProiezionidiBorsa suggeriamo di presentare quanto prima le istanze. In quanto, seppur da poco chiarito, che anche le società in liquidazione possano farne richiesta, il termine resta fissato entro non oltre il giorno 13 agosto 2020.

