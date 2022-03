A volte non sappiamo che fare dei fondi di carciofo e ci sembrano quasi uno scarto inutile. Alcuni semplicemente li tagliano a fette e li mangiano con sale e olio, altri, invece, li buttano direttamente.

In realtà, questa parte del carciofo ha un grande potenziale, basta saperla utilizzare bene. Oggi la valorizzeremo grazie a un paio di ingredienti gustosi, per una ricetta che possiamo fare rapidamente a casa, sia per la famiglia che per gli eventuali ospiti.

Ingredienti

Cucineremo dei fondi di carciofo buoni come non li abbiamo mai mangiati e lo faremo aggiungendo semplicissimi ingredienti, in particolare prosciutto e formaggio, per renderli una bomba di gusto.

Se cuciniamo per quattro persone, abbiamo bisogno di questi ingredienti:

8 fondi di carciofo;

8 fette di pancetta affumicata, tagliate sottili;

erbe aromatiche a piacere;

100 grammi di formaggio di capra;

olio d’oliva;

pepe;

sale.

Pochi ingredienti, poco costosi e facilmente reperibili, ma che impreziosiscono il nostro piatto e lo rendono unico.

Fondi di carciofo buoni come non li abbiamo mai mangiati grazie a questi due straordinari e gustosi ingredienti

Iniziamo la preparazione cuocendo i fondi di carciofo in un po’ d’olio d’oliva, in modo che diventino dorati e che perdano la loro umidità. Poi spegniamo il fuoco e mettiamo i carciofi da parte.

Preriscaldiamo il forno a 180° C, tra poco ci servirà.

Prendiamo il formaggio di capra e tagliamolo a pezzetti che coprano più o meno tutto il diametro di ciascun fondo. Mettiamo, poi, i pezzi di formaggio sui fondi e aggiungiamo poco sale. Facciamo attenzione a non salare troppo, il formaggio di capra è già naturalmente salato.

Cospargiamo ora il fondo con erbe aromatiche e avvolgiamo ogni fondo con una fetta sottile di pancetta.



Mettiamo tutto in una teglia e inforniamo. Cuociamo per 10 minuti, fino a quando vediamo il formaggio di capra bello sciolto. Teniamo bene d’occhio la cottura, perchè basta un minuto di troppo per far asciugare il formaggio e peggiorarne il gusto.

Togliamo dal forno e serviamo caldo. Consigliamo di accostare questa preparazione a una semplice insalata, anzi ancora meglio adagiare direttamente i fondi su un letto di lattuga e pomodorini.

Approfondimento

