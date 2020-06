Fondi comuni di investimento troppo cari in Italia: ecco la verità in rapporto con il resto del mondo

Fondi comuni di investimento troppo cari in Italia: ecco la verità rapporto con il resto del mondo. Che i prodotti finanziari in Italia siano troppo cari lo sanno tutti. Lo sanno in primis chi li propone, certi di fare affari d’oro grazie alla crassa ignoranza della popolazione italiana, ultima in Europa per educazione finanziaria. Questa cosa era vera, sfortunatamente, soprattutto in passato. Oggi la situazione è migliorata, ma non certo per decisioni alla fonte, quanto piuttosto per progressive decisioni europee.

Lasciando perdere tutto il resto, una cosa deve essere puntualizzata, e su questa dovete riflettere. I costi degli strumenti finanziari vanno tenuti in considerazione quando li sottoscrivete. Che si tratti di acquistare un titolo azionario od obbligazionario, un fondo o un ETF, o di scambiare valute sul forex, i costi influiscono sulla performance. E, in Italia, rapporti su rapporti annuali certificano come i costi siano la fonte primaria di sottoperformance dei prodotti finanziari. In termini più semplici, l’elevato costo dei prodotti finanziari è quello che fa sì che i rialzi rendano di meno e le perdite siano più gravi.

Morningstar, il noto ente indipendente, ha messo nero su bianco le differenze a livello mondiale dei costi dei fondi di investimento. Fondi che rimangono, nonostante i loro costi elevati, la primaria scelta dei risparmiatori, a netta dimostrazione della loro ignoranza in materia di educazione finanziaria. Noi ve lo proponiamo, dandovi un’idea di come le cose siano differenti a livello mondiale. Fondi comuni di investimento troppo cari in Italia, dunque: ecco la verità rapporto con il resto del mondo.

Fondi comuni di investimento troppo cari in Italia: ecco la verità rapporto con il resto del mondo

La classifica è organizzata in modo che il primo paese sia il più economico, e l’ultimo il più caro. Come si vede facilmente, noi siamo superati solo da Taiwan, in questa poco edificante lista. Per “fondi domiciliati” si intendono quelli di diritto italiano, per fondo “collocati” quelli di diritto estero.